    क्या आपको भी है कच्चा चावल खाने की आदत? स्वाद के चक्कर में सेहत को हो सकते हैं ये 5 नुकसान

    By Priyam Kumari Edited By: Priyam Kumari
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 02:22 PM (IST)

    बचपन में अक्सर हम चोरी-छिपे कच्चे चावल चबाते थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह 'मासूम' सी आदत आपकी आंतों और दांतों के लिए कितनी हानिकारक है? अगर आपको ...और पढ़ें

    कच्चे चावल खाने के 5 नुकसान जानकर होश जाएंगे उड़ (Picture Credit - Canva)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अक्सर हमने लोगों को मिट्टी, स्लेट या फिर कागज जैसी अजीब चीजें खाते सुना होगा। क्या आपने कभी बिना पकाए चावल चखे हैं? या फिर कच्चे चावल चबाने की आदत बचपन से चली आ रही है? अगर हां, तो सावधान हो जाइए। कच्चे चावल चबाने की आदत सेहत पर बुरा असर डाल सकती है।

    कच्चे चावल खाने को सेहत के लिए ठीक नहीं माना जाता है। अगर आप भी चावल को कच्चा खाने का शौक रखते हैं, तो आज ही इस आदत से दूर बना लें। आइए जानते हैं कि बिना पके चावल खाने के 5 गंभीर नुकसानों के बारे में।

    पेट की समस्याएं

    (Picture Credit - Canva)

    कच्चे चावल पचाने में शरीर को काफी दिक्कत होती है। इनमें मौजूद स्टार्च पूरी तरह से पकने के बाद ही पचता है। कच्चा चावल खाने से गैस, अपच, पेट दर्द और कब्ज जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। वहीं, ये आंतों के लिए भी हानिकारक है।

    दांत और मसूड़ों पर बुरा असर

    कच्चे चावल काफी सख्त होते हैं। इन्हें चबाने से दांतों की इनेमल कमजोर हो सकती है और मसूड़ों में चोट या सूजन आ सकती है। अगर आप लगातार चावल चबाते हैं, तो इससे दांतों में दरारें पड़ने और सेंसिटिविटी का खतरा बढ़ सकता है।

    फूड पॉइजनिंग

    (Picture Credit - Canva)

    चावल को बिना पकाए खाने से फूड पॉइजनिंग और उल्टी-दस्त जैसी समस्याएं हो सकती हैं। कच्चे चावल को सही तरीके से स्टोर नहीं किया जाए तो उस पर बैक्टीरिया या फंगस पनप सकता है।

    पथरी का खतरा

    आपको जानकर हैरानी होगी कि चावल को कच्चे खाने से पथरी की समस्या भी हो सकती है। अगर आप स्टोन के मरीज हैं, तो इसे खाने से बचें।

    एनर्जी की कमी

    कच्चे चावलों को खाने से कमजोरी और थकान महसूस हो सकती है। साथ ही,  आपकी एनर्जी का लेवल भी कम हो सकता है।

    कच्चे चावल खाने की इच्छा क्यों होती है?

    अगर आपको बार-बार कच्चे चावल खाने की क्रेविंग होती है, तो यह शरीर में किसी पोषक तत्व की कमी, खासकर आयरन की कमी यानी एनीमिया का संकेत हो सकता है। 

    Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।