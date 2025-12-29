क्या आपको भी है कच्चा चावल खाने की आदत? स्वाद के चक्कर में सेहत को हो सकते हैं ये 5 नुकसान

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अक्सर हमने लोगों को मिट्टी, स्लेट या फिर कागज जैसी अजीब चीजें खाते सुना होगा। क्या आपने कभी बिना पकाए चावल चखे हैं? या फिर कच्चे चावल चबाने की आदत बचपन से चली आ रही है? अगर हां, तो सावधान हो जाइए। कच्चे चावल चबाने की आदत सेहत पर बुरा असर डाल सकती है।

कच्चे चावल खाने को सेहत के लिए ठीक नहीं माना जाता है। अगर आप भी चावल को कच्चा खाने का शौक रखते हैं, तो आज ही इस आदत से दूर बना लें। आइए जानते हैं कि बिना पके चावल खाने के 5 गंभीर नुकसानों के बारे में।

पेट की समस्याएं (Picture Credit - Canva) कच्चे चावल पचाने में शरीर को काफी दिक्कत होती है। इनमें मौजूद स्टार्च पूरी तरह से पकने के बाद ही पचता है। कच्चा चावल खाने से गैस, अपच, पेट दर्द और कब्ज जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। वहीं, ये आंतों के लिए भी हानिकारक है।