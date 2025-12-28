Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    किचन का वो छोटा सा मसाला जो शरीर के लिए है 'सुपरफूड', आज ही पीना शुरू करें इसका पानी

    By Priyam Kumari Edited By: Priyam Kumari
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 06:47 PM (IST)

    क्या आप जानते हैं कि आपकी रसोई में रखा एक छोटा सा मसाला आपकी काया पलट सकता है? 'अजवाइन का पानी' सिर्फ एक नुस्खा नहीं, बल्कि शरीर के लिए एक 'मैजिक ड्रि ...और पढ़ें

    Hero Image

    अजवाइन का पानी बदल देगा आपकी सेहत; जानें फायदे (Picture Credit - AI Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हम सुबह उठकर सबसे पहले क्या खाते-पीते हैं, इसका सीधा असर सेहत पर नजर आता है। अजवाइन एक ऐसा भारतीय मसाला है, जो औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। अजवाइन सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि हेल्थ के लिए बेहद फायदेमंद है। खासकर जब इसे पानी में भिगोकर या उबालकर पिया जाए, तो इसके फायदे कई गुना बढ़ जाते हैं। आप इसे हर मौसम में अपनी डाइट में शामिल करके सेहत में कई बदलाव देख सकते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पाचन तंत्र को रखें दुरुस्त

    पेट की समस्याओं के लिए अजवाइन का पानी बेहतरीन उपाय है। यह पाचन शक्ति बढ़ाने में मदद करता है। अगर आपको कब्ज, गैस या अपच की समस्या रहती है, तो सुबह खाली पेट अजवाइन पानी पीना पेट को साफ और हल्का बनाता है।

    वजन कम करने के लिए अच्छा

    celery water for lose weight

    (Picture Credit - Canva)

    अगर आप मोटापे से परेशान हैं, तो अजवाइन का पानी बेहतरीन ऑप्शन है। यह मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, जिससे कैलोरी जल्दी बर्न होती है और शरीर हल्का महसूस होता है।

    शरीर से निकलते हैं टॉक्सिन्स

    अजवाइन पानी एक तरह का नेचुरल डिटॉक्सिफायर है। यह शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है।

    हार्मोन और ब्लड शुगर कंट्रोल में मदद

    ब्लड शुगर और हार्मोन बैलेंस को कंट्रोल करने के लिए अजवाइन पानी पिएं। यह डायबिटीज और हार्मोनल इंबैलेंस से जूझ रहे लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है।

    सूजन की परेशानी में राहत

    अजवाइन में एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। इसका पानी पीने से हाथ या पैरों के सूजन से राहत पा सकते हैं। साथ ही, यह बैक्टीरिया और वायरस को रोकने की क्षमता रखता है।

    त्वचा और बालों के लिए अच्छा

    celery water for skin glowing

    (Picture Credit - Canva)

    अजवाइन का पानी शरीर को अंदर से साफ करता है, जिससे त्वचा की डेड स्किन हटती है और नेचुरल ग्लो आता है। बालों के लिए भी यह बहुत फायदेमंद है। यह ड्राईनेस कम करता और नए बालों को मजबूत बनाता है।

    अजवाइन पानी कैसे बनाएं?

    • 1-2 चम्मच अजवाइन लें।
    • रातभर पानी में भिगो दें या हल्का उबालें।
    • सुबह खाली पेट इस पानी को पिएं।
    • स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें नींबू या शहद मिला सकते हैं।

    यह भी पढ़ें - ठंड में भूलकर भी न करें ये गलतियां! आयुष मंत्रालय ने बताया फिट रहने का 'सीक्रेट फॉर्मूला'

    यह भी पढ़ें - सर्दियों में रात को सोने से पहले नाभि में डालें 2 बूंद सरसों का तेल, सेहत में होंगे ये 5 बदलाव

    Disclaimer: लेख में उल्लेखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो, तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।