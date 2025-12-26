क्या आपके चेहरे पर भी अचानक आ जाती है सूजन? डॉक्टर ने बताया क्या हो सकती है वजह

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अक्सर जब हम मशहूर हस्तियों के चेहरे पर सूजन देखते हैं, तो हमारा पहला ख्याल यही आता है कि शायद उनकी कोई कॉस्मेटिक सर्जरी गलत हो गई है। वहीं, जब आम लोगों के साथ ऐसा होता है, तो हम तुरंत इसे किसी 'एलर्जी' का नतीजा मान लेते हैं।



हालांकि, क्या आप जानते हैं कि चेहरे की सूजन का कारण हमेशा एलर्जी नहीं होता? मैरीलैंड स्थित चिकित्सक, डॉ. कुणाल सूद ने इंस्टाग्राम पर जानकारी देते हुए बताया कि यह 'एंजियोएडेमा' का संकेत हो सकता है, जिसके कई अलग-अलग कारण होते हैं।

(Image Source: Freepik) क्या है एंजियोएडेमा? क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, एंजियोएडेमा एक ऐसा रिएक्शन है जो आपकी त्वचा के नीचे के टिश्यूज में सूजन पैदा करती है। डॉ. सूद ने अपने वीडियो में समझाया कि यह तब होता है जब त्वचा के नीचे की छोटी ब्लड वेसल्स अचानक फ्लूइड छोड़ने लगती हैं। इसके कारण होंठ, पलकें, गाल या जीभ जैसी जगहों पर तेजी से सूजन आ जाती है।

एलर्जिक एंजियोएडेमा के लक्षण एंजियोएडेमा किसी एलर्जी के कारण भी हो सकता है और बिना एलर्जी के भी। अगर यह एलर्जी (जैसे भोजन, दवा या कीड़े के काटने) से हुआ है, तो इसके साथ अक्सर पित्ती, रेडनेस और खुजली की समस्या होती है। डॉ. सूद चेतावनी देते हैं कि यह बहुत तेजी से बढ़ता है। अगर सूजन के साथ होंठ या जीभ प्रभावित हों और सांस लेने में दिक्कत हो, तो इसे आपातकालीन स्थिति मानकर तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए।