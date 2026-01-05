आप भी चाव से खाते हैं मूली, तो संभल जाएं; इन 5 लोगों के लिए फायदेमंद नहीं है यह सब्जी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों का मौसम हो और खाने की थाली में मूली न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चाहे मूली के पराठे हों, सलाद हो या फिर अचार- हम भारतीय इसे बड़े चाव से खाते हैं। मूली को सेहत का खजाना माना जाता है क्योंकि यह पाचन को दुरुस्त करती है और इम्युनिटी बढ़ाती है।

लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर किसी के लिए मूली फायदेमंद नहीं होती? कुछ खास हेल्थ कंडीशन्स में मूली खाना सेहत पर भारी पड़ सकता है। कहीं आप भी अनजाने में अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे? आइए जानते हैं उन 5 तरह के लोगों के बारे में (Who Should Not Eat Radish), जिन्हें मूली से थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए।

थायराइड की समस्या वाले लोग थायराइड के मरीजों को कच्ची मूली खाने से बचना चाहिए। मूली में 'गोइट्रोजेन' नाम का एक तत्व होता है, जो थायराइड ग्रंथि के काम में रुकावट डाल सकता है। यह शरीर में आयोडीन के अवशोषण को रोक देता है, जिससे थायराइड की समस्या और बढ़ सकती है। अगर आपको मूली खानी ही है, तो इसे पकाकर खाएं, कच्ची बिल्कुल नहीं।

डायबिटीज की दवा लेने वाले लोग मूली शुगर लेवल को कम करने के लिए जानी जाती है, लेकिन अगर आप पहले से ही डायबिटीज की दवाइयां ले रहे हैं और साथ में खूब सारी मूली खा लेते हैं, तो आपका शुगर लेवल अचानक बहुत नीचे जा सकता है। यह स्थिति खतरनाक हो सकती है, इसलिए शुगर के मरीज मूली का सेवन सीमित मात्रा में ही करें।

पथरी के मरीज जिन लोगों को पित्त की थैली में पथरी है, उन्हें मूली खाने से खास परहेज करना चाहिए। कई रिसर्च बताती हैं कि मूली के सेवन से पित्त का स्राव बढ़ जाता है। अगर आपकी थैली में पथरी है, तो यह बढ़ा हुआ स्राव दर्द को कई गुना बढ़ा सकता है और आपकी तकलीफ को गंभीर बना सकता है।