आप भी चाव से खाते हैं मूली, तो संभल जाएं; इन 5 लोगों के लिए फायदेमंद नहीं है यह सब्जी
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों का मौसम हो और खाने की थाली में मूली न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चाहे मूली के पराठे हों, सलाद हो या फिर अचार- हम भारतीय इसे बड़े चाव से खाते हैं। मूली को सेहत का खजाना माना जाता है क्योंकि यह पाचन को दुरुस्त करती है और इम्युनिटी बढ़ाती है।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर किसी के लिए मूली फायदेमंद नहीं होती? कुछ खास हेल्थ कंडीशन्स में मूली खाना सेहत पर भारी पड़ सकता है। कहीं आप भी अनजाने में अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे? आइए जानते हैं उन 5 तरह के लोगों के बारे में (Who Should Not Eat Radish), जिन्हें मूली से थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए।
लो ब्लड प्रेशर के मरीज
अगर आपका ब्लड प्रेशर अक्सर कम रहता है, तो मूली आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। मूली में पोटैशियम अच्छी मात्रा में होता है, जो शरीर से सोडियम को कम करके ब्लड प्रेशर को घटाने का काम करता है (Mooli Side Effects)। हाई बीपी वालों के लिए तो यह वरदान है, लेकिन जिनका बीपी पहले से ही लो है, उन्हें चक्कर आने या कमजोरी महसूस होने की समस्या हो सकती है।
थायराइड की समस्या वाले लोग
थायराइड के मरीजों को कच्ची मूली खाने से बचना चाहिए। मूली में 'गोइट्रोजेन' नाम का एक तत्व होता है, जो थायराइड ग्रंथि के काम में रुकावट डाल सकता है। यह शरीर में आयोडीन के अवशोषण को रोक देता है, जिससे थायराइड की समस्या और बढ़ सकती है। अगर आपको मूली खानी ही है, तो इसे पकाकर खाएं, कच्ची बिल्कुल नहीं।
डायबिटीज की दवा लेने वाले लोग
मूली शुगर लेवल को कम करने के लिए जानी जाती है, लेकिन अगर आप पहले से ही डायबिटीज की दवाइयां ले रहे हैं और साथ में खूब सारी मूली खा लेते हैं, तो आपका शुगर लेवल अचानक बहुत नीचे जा सकता है। यह स्थिति खतरनाक हो सकती है, इसलिए शुगर के मरीज मूली का सेवन सीमित मात्रा में ही करें।
जिसे पेट में गैस या दर्द की शिकायत हो
मूली को पचने में थोड़ा वक्त लगता है और यह पेट में गैस बनाने का काम करती है। अगर आपको पहले से ही गैस्ट्राइटिस, पेट में अल्सर या बार-बार गैस बनने की समस्या है, तो मूली से परहेज करें। खासकर रात के समय मूली खाने से पेट फूलने और दर्द की समस्या बढ़ सकती है।
पथरी के मरीज
जिन लोगों को पित्त की थैली में पथरी है, उन्हें मूली खाने से खास परहेज करना चाहिए। कई रिसर्च बताती हैं कि मूली के सेवन से पित्त का स्राव बढ़ जाता है। अगर आपकी थैली में पथरी है, तो यह बढ़ा हुआ स्राव दर्द को कई गुना बढ़ा सकता है और आपकी तकलीफ को गंभीर बना सकता है।
मूली बेशक गुणों की खान है, लेकिन 'अति हर चीज की बुरी होती है'। अगर आप ऊपर दी गई किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, तो मूली का स्वाद लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।
