जिसे 'अमृत' समझकर पी रहे हैं, कहीं वो नींबू पानी आपको बीमार तो नहीं कर रहा? यहां जानें सच्चाई
नींबू पानी को हेल्दी ड्रिंक माना जाता है, लेकिन इसका रोजाना और अधिक सेवन आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। इसमें मौजूद सिट्रिक एसिड दांतों के इनेमल ...और पढ़ें
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। नींबू पानी को हेल्दी ड्रिंक माना जाता है और अधिकतर लोग इसे वेट लॉस, डिटॉक्स और स्किन ग्लो के लिए अपनाते हैं। इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो शरीर के लिए फायदेमंद हैं, लेकिन रोजाना नींबू पानी का अधिक सेवन आपकी सेहत के लिए खतरा भी बन सकता है।
इसकी एसिडिक नेचर और बार-बार सेवन शरीर के कई हिस्सों को नुकसान पहुंचा सकता है। आइए जानते हैं रोजाना नींबू पानी पीने से होने वाले कुछ बड़े दुष्प्रभाव के बारे में-
दांतों के इनेमल को नुकसान
नींबू में सिट्रिक एसिड मौजूद होता है, जो दांतों के इनेमल को धीरे-धीरे कमजोर कर देता है। इससे दांतों में सेंसिटिविटी, दर्द और कैविटी जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
एसिडिटी और गैस की समस्या
खाली पेट नींबू पानी पीने से पेट में एसिडिटी, जलन और गैस की दिक्कत बढ़ सकती है। यह समस्या खासकर उन लोगों में ज्यादा देखने को मिलती है जिन्हें पहले से एसिड रिफ्लक्स की शिकायत होती है।
गले में खराश और जलन
नींबू की एसिडिक नेचर गले की नमी को कम कर देती है। लगातार सेवन करने से गले में खराश, जलन और इंफेक्शन की संभावना बढ़ सकती है।
पेट दर्द और अल्सर का खतरा
ज्यादा नींबू पानी पीना पेट की इंटरनल लेयर पर असर डाल सकता है। लंबे समय में यह अल्सर और लगातार पेट दर्द का कारण बन सकता है।
डिहाइड्रेशन की समस्या
नींबू पानी डाइयूरेटिक असर करता है यानी ज्यादा सेवन से बार-बार पेशाब लग सकता है। इससे शरीर में पानी और मिनरल्स की कमी हो जाती है और डिहाइड्रेशन होने लगता है।
किडनी पर असर
नींबू में मौजूद तत्व किडनी स्टोन को रोकने में मदद कर सकते हैं, लेकिन रोजाना अधिक सेवन से किडनी पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ सकता है। जिन लोगों को किडनी संबंधी प्रॉब्लम है उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए।
स्किन पर नकारात्मक असर
नींबू पानी शरीर को डिटॉक्स करता है, लेकिन रोजाना पीने से स्किन ड्राई हो सकती है। कभी-कभी यह पिग्मेंटेशन और स्किन सेंसिटिविटी को भी बढ़ा देता है।
एलर्जी और सिरदर्द
कुछ लोगों को नींबू पानी से एलर्जिक रिएक्शन जैसे खुजली,स्किन पर लाल धब्बे या सिरदर्द की समस्या हो सकती है, क्योंकि ये शरीर की सेंसटिविटी पर डिपेंड करता है कि वो कितना इसे पचा सकता है।
नींबू पानी हेल्दी है लेकिन अत्यधिक सेवन नुकसानदायक हो सकता है। इसे डेली लेने के बजाय हफ्ते में 3-4 बार पिएं। पीते समय स्ट्रॉ का इस्तेमाल करें जिससे दांत सुरक्षित रहें।
यह भी पढ़ें- वजन घटाने से लेकर स्ट्रेस दूर करने तक, लेमनग्रास टी पीने से मिलेंगे हैरान करने वाले फायदे
यह भी पढ़ें- सिर्फ 15 दिन पिएं अदरक, लहसुन और नींबू का पानी; शरीर में नजर आएंगे 6 चौंकाने वाले बदलाव
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।