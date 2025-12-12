क्या आपको भी है किडनी स्टोन के दोबारा लौटने का डर? 4 आसान तरीकों से करें बचाव

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। किडनी स्टोन किडनी में कैल्शियम या सोडियम ऑक्सोलेट बनने की वजह से होता है। इसके कारण काफी तेज दर्द का सामना करना पड़ता है। एक समस्या यह भी है कि जिन लोगों को एक बार किडनी स्टोन (Kidney Stone) हो जाए, तो उनमें इसके दोबारा होने का खतरा ज्यादा रहता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लेकिन चिंता की बात नहीं है, क्योंकि लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करके किडनी स्टोन को वापस आने से रोका जा सकता है। आइए जानें किडनी स्टोन को वापस आने से रोकने के लिए आप अपनी लाइफस्टाइल और डाइट में क्या-क्या बदलाव (Kidney Stone Prevention Tips) कर सकते हैं।

भरपूर मात्रा में पानी पिएं पानी पीना किडनी स्टोन को वापस आने से रोकने के लिए सबसे जरूरी है। भरपूर मात्रा में फ्लूएड लेने से यूरीन पतला होता है और उसमें मिनरल्स व सॉल्ट्स का कॉन्डेंसेशन कम हो जाता है, जो पथरी बनने का मुख्य कारण हैं। दिनभर में कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी पीने का लक्ष्य रखें। गर्मी के मौसम में या ज्यादा पसीना आने पर पानी की मात्रा और बढ़ा दें। अपने यूरीन के रंग पर नजर रखें, यह हल्का पीला या साफ होना चाहिए। पानी के अलावा नींबू पानी, नारियल पानी और कुछ हर्बल टी भी फायदेमंद हो सकते हैं।

नमक कम मात्रा में खाएं ज्यादा नमक खाना किडनी स्टोन के जोखिम को बढ़ाता है। सोडियम शरीर में कैल्शियम की मात्रा को यूरीन में बढ़ा देता है, जिससे कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन बनने की खतरा ज्यादा रहता है। इसके लिए प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड (जैसे चिप्स, नमकीन, सॉस, इंस्टेंट नूडल्स), अचार, और फास्ट फूड से परहेज करें। खाना बनाते समय कम नमक डालें और हर्ब्स व मसालों से स्वाद बढ़ाएं।

(AI Generated Image) एनिमल प्रोटीन की मात्रा कम करें रेड मीट, चिकन, मछली और अंडे जैसे एनिमल प्रोटीन सोर्स की ज्यादा मात्रा यूरिन में कैल्शियम और यूरिक एसिड को बढ़ा सकता है। साथ ही साइट्रेट को कम कर सकता है। यह स्थिति पथरी बनने के लिए अनुकूल है। इन्हें पूरी तरह से छोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि मात्रा पर नियंत्रण रखें। प्रोटीन की जरूरत को पूरा करने के लिए दाल, फलियां, नट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स को डाइट में शामिल करें।