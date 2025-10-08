20s में Uric Acid बढ़ना नहीं है नॉर्मल! समय रहते इन 4 संकेतों से करें पहचान, वरना हो जाएगी देर

आजकल की जीवनशैली में बदलाव के कारण युवाओं में यूरिक एसिड की समस्या बढ़ रही है। यह समस्या प्यूरीन नामक कंपाउंड के टूटने से होती है और समय पर ध्यान न देने पर गंभीर हो सकती है। जोड़ों में दर्द किडनी स्टोन गाउट और यूरिन में बदलाव इसके मुख्य लक्षण हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। इन दिनों लोगों की लाइफस्टाइल इस कदर बदल चुकी है कि अब बुढ़ापे में होने वाली समस्याएं भी कम उम्र में होने लगी हैं। हार्ट अटैक, बीपी के बाद अब हाई यूरिक एसिड भी कम उम्र में भी लोगों को अपना शिकार बना रहा है। यूरिक एसिड की समस्या काफी खतरनाक होती है और नजरअंदाज करने पर कई गंभीर समस्याओं का कारण बन सकती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यूरिक एसिड शरीर में बनने वाला एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो प्यूरीन नाम के कंपाउंड के टूटने से बनता है। आमतौर पर शरीर यूरिन के जरिए इसे बाहर निकाल देता है, लेकिन कई बार शरीर इसे बाहर नहीं निकाल पाता है, जिससे इसका लेवल बढ़ने लगता है और कई तरह की परेशानियां होने लगती हैं। ऐसे में जरूरी है कि समय रहते शरीर में बढ़ते यूरिक एसिड की संकेतों की पहचान कर ली जाए, ताकि किसी गंभीर समस्या को होने से रोका जा सकें। आइए जानते हैं हाई यूरिक एसिड के कुछ ऐसे ही लक्षणों के बारे में-

जोड़ों में दर्द अगर आपको अचानक जोड़ों में दर्द, लालिमा, सूजन नजर आए, तो सर्तक हो जाए। खासकर पैर के अंगूठे में यह लक्षण दिखें, तो यह हाई यूरिक एसिड का संकेत हो सकता है। किडनी स्टोन लगातार शरीर में यूरिक एसिड का हाई स्तर बना रहने के कारण किडनी स्टोन की समस्या भी हो सकती है। अगर आपके पीठ दर्द या पेशाब में खून जैसे लक्षण दिखे, तो इसे अनदेखा न करें। गाउट गाउट के पूरी तरह फैलने से पहले ही, आपको जोड़ में अकड़न, हल्का दर्द या सूजन दिखाई दे सकती है। आमतौर पर यह लक्षण पैर के अंगूठे, टखने या घुटने में दिखाई देते हैं और यह आ-जा सकते हैं।