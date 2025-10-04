त्वचा पर भी दिखते हैं बढ़े हुए यूरिक एसिड के 5 संकेत, भूलकर भी न करें अनदेखा

क्या आपको लगता है कि यूरिक एसिड बढ़ने से सिर्फ जोड़ों में दर्द होता है? अगर हां तो आप गलत हैं! जी हां यूरिक एसिड बढ़ने पर इसका असर आपकी त्वचा पर भी दिखाई दे सकता है। अक्सर लोग इन लक्षणों (Skin Signs of High Uric Acid) को नजरअंदाज कर देते हैं लेकिन ये गंभीर बीमारियों का कारण बन सकते हैं।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हम सब जानते हैं कि जब शरीर में यूरिक एसिड बढ़ता है तो जोड़ों में तेज दर्द और सूजन होने लगती है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसका असर हमारी त्वचा पर भी दिखाई दे सकता है? जी हां, यूरिक एसिड के क्रिस्टल न सिर्फ जोड़ों में बल्कि त्वचा के नीचे भी जमा हो सकते हैं, जिससे कई तरह के लक्षण सामने आते हैं। यही वजह है कि इस आर्टिकल में बताए 5 संकेतों (Uric Acid Skin Symptoms) को पहचानना बहुत जरूरी है ताकि आप समय रहते सही इलाज करा सकें।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

त्वचा का रंग बदलना जब यूरिक एसिड के क्रिस्टल जोड़ों के आसपास जमा होते हैं, तो उस हिस्से की त्वचा लाल या बैंगनी रंग की हो सकती है। यह सूजन और जलन के कारण होता है। त्वचा खिंची हुई और चमकदार भी लग सकती है। अगर आपको अचानक जोड़ों के ऊपर त्वचा का रंग बदला हुआ दिखे, तो यह एक गंभीर चेतावनी हो सकती है।

लाल या बैंगनी धब्बे कुछ मामलों में, यूरिक एसिड बढ़ने से त्वचा पर लाल या बैंगनी रंग के धब्बे भी दिखाई दे सकते हैं। ये धब्बे अक्सर जोड़ों के आसपास ही होते हैं। ये संकेत दर्शाते हैं कि शरीर के अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा है और इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए।

त्वचा पर खुजली यूरिक एसिड के बढ़ने पर कुछ लोगों को त्वचा में खुजली की समस्या भी हो सकती है। यह तब होता है जब यूरिक एसिड के क्रिस्टल त्वचा की ऊपरी परतों के नीचे जमा होने लगते हैं, जिससे जलन और खुजली होती है। अगर आपको बिना किसी कारण के लगातार खुजली हो रही है, तो यूरिक एसिड की जांच कराना एक अच्छा कदम हो सकता है।

घावों का देर से ठीक होना शरीर में बढ़ा हुआ यूरिक एसिड सिर्फ जोड़ों को ही नहीं, बल्कि शरीर के अंदरूनी सिस्टम को भी प्रभावित करता है। इसकी वजह से शरीर में सूजन बढ़ सकती है, जिससे घावों को भरने में ज्यादा समय लग सकता है। अगर आपको लगता है कि आपके छोटे-मोटे घाव सामान्य से ज्यादा समय ले रहे हैं, तो यह भी एक संकेत हो सकता है।