    त्वचा पर भी दिखते हैं बढ़े हुए यूरिक एसिड के 5 संकेत, भूलकर भी न करें अनदेखा

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 11:57 AM (IST)

    क्या आपको लगता है कि यूरिक एसिड बढ़ने से सिर्फ जोड़ों में दर्द होता है? अगर हां तो आप गलत हैं! जी हां यूरिक एसिड बढ़ने पर इसका असर आपकी त्वचा पर भी दिखाई दे सकता है। अक्सर लोग इन लक्षणों (Skin Signs of High Uric Acid) को नजरअंदाज कर देते हैं लेकिन ये गंभीर बीमारियों का कारण बन सकते हैं।

    आपकी त्वचा भी बताती है यूरिक एसिड का हाल, जानें ये 5 जरूरी लक्षण (Image Source: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हम सब जानते हैं कि जब शरीर में यूरिक एसिड बढ़ता है तो जोड़ों में तेज दर्द और सूजन होने लगती है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसका असर हमारी त्वचा पर भी दिखाई दे सकता है? जी हां, यूरिक एसिड के क्रिस्टल न सिर्फ जोड़ों में बल्कि त्वचा के नीचे भी जमा हो सकते हैं, जिससे कई तरह के लक्षण सामने आते हैं। यही वजह है कि इस आर्टिकल में बताए 5 संकेतों (Uric Acid Skin Symptoms) को पहचानना बहुत जरूरी है ताकि आप समय रहते सही इलाज करा सकें।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    त्वचा पर दर्दभरी गांठें

    बढ़े हुए यूरिक एसिड का सबसे खास संकेत है त्वचा के नीचे छोटी-छोटी, सख्त गांठों का बनना। ये गांठें अक्सर कानों, उंगलियों, कोहनी और एड़ियों के आसपास दिखाई देती हैं। इनमें कभी-कभी दर्द भी हो सकता है। अगर ये गांठें बहुत बड़ी हो जाएं, तो इनमें से एक सफेद, चॉक जैसा पदार्थ भी निकल सकता है।

    त्वचा का रंग बदलना

    जब यूरिक एसिड के क्रिस्टल जोड़ों के आसपास जमा होते हैं, तो उस हिस्से की त्वचा लाल या बैंगनी रंग की हो सकती है। यह सूजन और जलन के कारण होता है। त्वचा खिंची हुई और चमकदार भी लग सकती है। अगर आपको अचानक जोड़ों के ऊपर त्वचा का रंग बदला हुआ दिखे, तो यह एक गंभीर चेतावनी हो सकती है।

    लाल या बैंगनी धब्बे

    कुछ मामलों में, यूरिक एसिड बढ़ने से त्वचा पर लाल या बैंगनी रंग के धब्बे भी दिखाई दे सकते हैं। ये धब्बे अक्सर जोड़ों के आसपास ही होते हैं। ये संकेत दर्शाते हैं कि शरीर के अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा है और इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए।

    त्वचा पर खुजली

    यूरिक एसिड के बढ़ने पर कुछ लोगों को त्वचा में खुजली की समस्या भी हो सकती है। यह तब होता है जब यूरिक एसिड के क्रिस्टल त्वचा की ऊपरी परतों के नीचे जमा होने लगते हैं, जिससे जलन और खुजली होती है। अगर आपको बिना किसी कारण के लगातार खुजली हो रही है, तो यूरिक एसिड की जांच कराना एक अच्छा कदम हो सकता है।

    घावों का देर से ठीक होना

    शरीर में बढ़ा हुआ यूरिक एसिड सिर्फ जोड़ों को ही नहीं, बल्कि शरीर के अंदरूनी सिस्टम को भी प्रभावित करता है। इसकी वजह से शरीर में सूजन बढ़ सकती है, जिससे घावों को भरने में ज्यादा समय लग सकता है। अगर आपको लगता है कि आपके छोटे-मोटे घाव सामान्य से ज्यादा समय ले रहे हैं, तो यह भी एक संकेत हो सकता है।

    यूरिक एसिड को सिर्फ जोड़ों के दर्द से जोड़ना गलत होगा। इसके लक्षण हमारी त्वचा पर भी दिख सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी संकेत दिखाई दे, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें और सही जांच कराएं। हेल्दी लाइफस्टाइल, सही खान-पान और पानी की पर्याप्त मात्रा से यूरिक एसिड को कंट्रोल किया जा सकता है। याद रखें, समय पर पहचान और इलाज, गंभीर समस्याओं से बचा सकता है।

    Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।