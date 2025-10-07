Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सेहत भी सुधारते हाउस प्लांट्स, स्ट्रेस कम करने से लेकर पेट को ठंडक पहुंचने तक, मिलते हैं ढेरों फायदे

    By Harshita Saxena Edited By: Harshita Saxena
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 06:13 PM (IST)

    इनडोर पौधे घर की खूबसूरती बढ़ाने के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं। ये हवा को शुद्ध करते हैं, मूड को बेहतर बनाते हैं और तनाव कम करते हैं। स्पाइडर प्लांट नमी बढ़ाता है, जबकि कुछ हर्ब्स पाचन में मदद करते हैं। एलोवेरा फर्स्ट एड का काम करता है और स्नेक प्लांट तनाव दूर करता है। ये पौधे बच्चों की क्लासरूम परफॉर्मेंस भी सुधारते हैं, जिससे समग्र स्वास्थ्य और वातावरण बेहतर होता है।

    prefferd source google
    Hero Image

    घर के साथ सेहत भी बेहतर बनाएंगे ये इनडोर प्लांट्स (Picture Credit- Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। घर के अंदर लगे पौधे सिर्फ खूबसूरती ही नहीं बढ़ाते, बल्कि सेहत में भी चार-चांद लगाने का काम करते हैं। इनडोर प्लांट हवा को शुद्ध करने के अलावा भी ढेरों फायदे पहुंचाते हैं, आइए प्रकृति की इस नेमत से मिलने वाले फायदों के बारे में थोड़ा और करीब से जानते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मूड हो जाता है बेहतर

    घर के अंदर पौधों की वजह से ना केवल हरियाली छा जाती है, बल्कि ये आपके मूड को भी अच्छा कर देते हैं। ऑफिस में यदि लोगों के आस-पास इनडोर प्लांट लगे होते हैं तो उन्हें काम करना अच्छा लगता है, स्ट्रेस कम होता है और वे कम बीमार पड़ते हैं।

    नमी बढ़ाता है स्पाइडर प्लांट

    एक स्टडी में पाया गया कि स्पाइडर प्लांट की वजह से कमरे में नमी का प्रतिशत 20% से बढ़कर 30% हो गया। एसी या फिर रूम हीटर की वजह से कमरे की नमी कम हो जाने की स्थिति में यह प्लांट कारगर होता है। इससे कोल्ड या फ्लू होने का खतरा कम हो जाता है।

    plants indoor

    हवा को करते हैं प्यूरिफाई

    कारपेट, पेंट, होम क्लीनर जैसी इनडोर चीजों से निकलने वाली केमिकल की वजह से घर के अंदर की हवा दूषित हो जाती है। इससे आपकी आंखों और स्किन को नुकसान पहुंच सकता है, अस्थमा मरीजों की हालत ज्यादा बिगड़ सकती है। ऐसे में हाउसप्लांट्स इन केमिकल्स को खींच लेते हैं और हवा को नेचुरली प्यूरीफाई करने का काम करते हैं।

    हर्ब्स से बेहतर होता है पाचन

    घर के अंदर लगे गुणकारी हर्ब्स जैसे पुदीना पेट की ब्लोटिंग, गैस और पेट की कई समस्याओं को दूर करता है। वहीं बेसिल जैसे हर्ब से आपकी कुकिंग में स्वाद आता है और यह आपके पेट के लिए भी अच्छा होता है।

    फर्स्ट एड के रूप में काम आता है 

    इसके पत्तों से निकलने वाला जैल एक बेहतरीन होम रेमेडी के रूप में इस्तेमाल होता आया है। सनबर्न और हल्के-फुलके रूप से जलने पर यह राहत पहुंचाता है। वहीं कब्ज की समस्या होने पर इस पौधे का जूस पीने से काफी मदद मिलती है।

    plants

    स्ट्रेस करता है दूर

    रोजमर्रा के स्ट्रेस या तनाव से भारीपन महसूस हो रहा हो तो स्नेक प्लांट काफी कारगर होता है। यह आपको रिलेक्स करता है। कुछ स्टडीज में यह बात सामने आई है कि यह पौधा स्ट्रेस का स्तर बढ़ाने वाले कोर्टिसोल हॉर्मोन को कम करने में भी मदद करता है।

    क्लासरूम में बेहतर होती है परफॉर्मेंस

    यदि क्लासरूम में बच्चों के आस-पास पॉटेड प्लांट हों तो मैथ्स, स्पेलिंग, रीडिंग और साइंस टेस्ट में स्टूडेंटट्स ज्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं। इसके लिए गोल्डन पेथोस या बैम्बू पाम जैसे पौधे काफी कारगर माने जाते हैं।