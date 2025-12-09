Language
    सिर्फ 15 दिन पिएं अदरक, लहसुन और नींबू का पानी; शरीर में नजर आएंगे 6 चौंकाने वाले बदलाव

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 03:28 PM (IST)

    क्या आप बढ़ते वजन, सुस्ती और पेट की समस्याओं से परेशान हैं? हम अक्सर महंगी दवाइयों और डाइट प्लान के पीछे भागते हैं, लेकिन हमारे घर की रसोई में ही सेहत ...और पढ़ें

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। "क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो जिम में घंटों पसीना बहाते हैं और बेस्वाद 'डाइट फूड' खाते हैं, लेकिन फिर भी वजन टस से मस नहीं होता? आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस 'फैट बर्नर' और 'ग्लोइंग स्किन' के लिए आप हजारों रुपये खर्च कर रहे हैं, उसका राज आपके किचन के मसालदान में छिपा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अदरक, लहसुन और नींबू की।

    अकेले तो ये साधारण मसाले हैं, लेकिन जब ये तीनों मिल जाते हैं, तो शरीर के लिए किसी 'जादुई टॉनिक' से कम नहीं होते। विज्ञान भी मानता है कि अगर सही तरीके से इनका इस्तेमाल किया जाए, तो यह शरीर का पूरा नक्शा बदल सकते हैं। आइए जानते हैं कि सिर्फ 15 दिन में यह ड्रिंक आपके शरीर में क्या कमाल कर सकती है।

    जिद्दी पेट की चर्बी कम होने लगेगी

    सबसे पहला बदलाव आपको अपने वजन में दिखेगा। अदरक और लहसुन शरीर की 'मेटाबॉलिज्म' यानी फैट बर्न करने की गति को तेज कर देते हैं। यह ड्रिंक आपके शरीर में जमा पुराने फैट को पिघलाने में मदद करता है। 15 दिन में आप महसूस करेंगे कि आपका पेट हल्का हो रहा है और कपड़े ढीले होने लगे हैं।

    नसों की ब्लॉकेज होगी कम

    आजकल गलत खान-पान की वजह से नसों में खराब कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ता है। लहसुन नसों को साफ करने के लिए जाना जाता है। यह ड्रिंक खून को पतला करता है और नसों में जमी गंदगी को बाहर निकाल फेंकता है, जिससे आपका दिल स्वस्थ रहता है।

    पेट की गैस और अपच से छुट्टी

    अगर आपको सुबह उठते ही पेट फूला हुआ लगता है या गैस की समस्या रहती है, तो यह पानी आपके लिए अमृत है। नींबू और अदरक पाचन तंत्र को मजबूत करते हैं। इसे पीने से खाना जल्दी पचता है और एसिडिटी या कब्ज जैसी समस्याएं दूर हो जाती हैं।

    चेहरे पर आएगा कुदरती निखार

    महंगी क्रीम लगाने से चेहरा नहीं चमकता, चेहरा तब चमकता है जब खून साफ हो। यह ड्रिंक एक बेहतरीन 'Blood Purifier' है। जब आपके शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे, तो कील-मुंहासे अपने आप खत्म हो जाएंगे और 15 दिन के अंदर आपकी त्वचा साफ और चमकदार नजर आएगी।

    बार-बार बीमार नहीं पड़ेंगे

    अदरक और नींबू में भरपूर मात्रा में विटामिन C और एंटी-ऑक्सीडेंट्स होते हैं। यह ड्रिंक आपकी इम्युनिटी यानी रोगों से लड़ने की ताकत को इतना बढ़ा देता है कि मौसम बदलते ही होने वाले सर्दी-जुकाम और वायरल बुखार आपको छू भी नहीं पाएंगे।

    जोड़ों के दर्द में आराम

    अदरक में 'एंटी-इंफ्लेमेटरी' गुण होते हैं, जो सूजन और दर्द को कम करते हैं। अगर आपके घुटनों या जोड़ों में हल्का दर्द रहता है, तो इस पानी के नियमित सेवन से आपको उसमें काफी राहत महसूस होगी।

    इसे बनाने का सही तरीका

    इस पानी को बनाना बहुत आसान है:

    • एक बर्तन में 2 कप पानी उबालें।
    • इसमें अदरक का एक छोटा टुकड़ा (कद्दूकस किया हुआ) और लहसुन की 2 कलियां (कुचली हुई) डालें।
    • इसे 5-7 मिनट तक धीमी आंच पर उबलने दें।
    • अब इसे छान लें और गुनगुना होने पर इसमें आधा नींबू निचोड़ दें।
    • स्वाद के लिए आप इसमें थोड़ा-सा शहद भी मिला सकते हैं।

    वैसे तो यह घरेलू नुस्खा सुरक्षित है, लेकिन अगर आपको पेट में अल्सर है या आप खून पतला करने की कोई दवा ले रहे हैं, तो इसे शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें।

    Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।