    सहजन की पत्तियों को ऐसे करेंगे इस्तेमाल, तो कुछ ही दिनों में मोम की तरह पिघलेगी पेट की चर्बी

    By Meenakshi NaiduEdited By: Harshita Saxena
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 04:00 PM (IST)

    जन घटाने के लिए अगर आप नेचुरल और असरदार उपाय खोज रहे हैं, तो सहजन की पत्तियां बेहद फायदेमंद साबित हो सकती हैं। इनमें मौजूद फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और पोषक तत्व मेटाबॉलिज्म बढ़ाने, फैट बर्न करने और भूख को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। आप सहजन की पत्तियों को कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आसान उपाय आपके वेट लॉस जर्नी  को सुरक्षित और प्रभावी बना सकते हैं।

    तेजी से वजन घटाने के लिए सहजन की पत्तियां (Picture Credit- AI Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। वेट लॉस की प्रक्रिया में जब नेचुरल और हेल्दी तरीकों की बात आती है, तो सहजन की पत्तियां एक बहुत ही प्रभावशाली सुपरफूड के रूप में सामने आती हैं। आयुर्वेद और मॉडर्न न्यूट्रिशन दोनों ही इसकी खासियत और अहमियत को स्वीकार करते हैं।

    इनमें फाइबर, प्रोटीन, आयरन, विटामिन सी, ए और कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो न सिर्फ मेटाबॉलिज्म को तेज करता है बल्कि फैट को तेजी से बर्न करने में भी मदद करता है। सहजन की पत्तियां भूख को कंट्रोल करती हैं, शरीर को डिटॉक्स करती हैं और पाचन क्रिया को सुधारती हैं। आइए जानते हैं इन्हें अपनी डेली डाइट में शामिल करने के कुछ बेहद असरदार और आसान तरीकों के बारे में

    सहजन टी

    सहजन की सूखी पत्तियों से बनी हर्बल टी मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने में मदद करती है। सुबह खाली पेट इसका सेवन शरीर को डिटॉक्स करता है और वेट लॉस प्रोसेस को बढ़ावा देता है।

    हेल्दी स्मूदी

    ग्रीन स्मूदी (पालक, खीरा, नींबू) में सहजन की पत्तियां मिलाएं। यह फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर ड्रिंक न सिर्फ पेट भरे होने का एहसास देती है, बल्कि फैट को भी कम करती है।

    पाउडर फॉर्म में

    सूखी पत्तियों को पीसकर बनाए गए पाउडर को रोजाना एक गिलास गुनगुने पानी या नींबू पानी में मिलाकर पिएं। यह वजन कम करने में असरदार होता है।

    हेल्दी सूप में

    सहजन की पत्तियों को सब्जी या दाल सूप में डालें। यह सूप लो कैलोरी, हाई न्यूट्रिएंट्स वाला होता है, जिससे फैट बर्न होता है और शरीर को जरूरी पोषण भी मिलता है।

    आटे में मिलाकर रोटियां

    गेहूं या मल्टीग्रेन आटे में सहजन पाउडर मिलाकर रोटियां बनाएं। यह वेट लॉस करने के साथ इम्युनिटी को भी मजबूत बनाती हैं।

    भाजी या सब्जी

    मेथी या पालक की तरह सहजन की पत्तियों की भाजी बनाएं। यह कम कैलोरी और ज्यादा फाइबर वाली डिश वेट लॉस करने में सहायक होती है।

    डिटॉक्स वॉटर

    रातभर कुछ पत्तियों को पानी में भिगोकर सुबह छानकर पिएं। यह बॉडी को क्लीन करता है और पाचन क्रिया में सुधार लाता है।

    चटनी के रूप में

    पुदीना, धनिया और सहजन की पत्तियों से बनी चटनी स्वाद के साथ-साथ वेट लॉस में भी मददगार होती है। इन नेचुरल तरीकों से सहजन की पत्तियों को डाइट में शामिल कर आप बिना किसी साइड इफेक्ट के हेल्दी और प्रभावी रूप से वजन कम कर सकते हैं।