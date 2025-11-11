सिर्फ एक कप मोरिंगा टी बदल देंगी आपकी जिंदगी, रोजाना पीने से मिलेंगे 7 कमाल के फायदे

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सहजन, जिसे मोरिंगा भी कहा जाता है, केवल एक सब्जी नहीं, बल्कि औषधीय गुणों का भंडार है। इसकी पत्तियों से बनी चाय को आजकल हर्बल वेलनेस ट्रेंड में खूब पसंद किया जा रहा है। आयुर्वेद में सहजन की पत्तियों को त्रिदोष नाशक माना गया है।

इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ए, सी, ई, कैल्शियम, आयरन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। इसकी चाय रोजाना पीने से कई तरह के स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। आइए जानते हैं इसके कुछ प्रमुख फायदों के बारे में विस्तार से-

इम्यून सिस्टम मजबूत बनाती है

सहजन की पत्तियों में मौजूद विटामिन सी और आयरन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, जिससे सर्दी-खांसी, वायरल और इंफेक्शन से बचाव होता है।

शरीर को करता है डिटॉक्स

यह चाय शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मददगार होती है, जिससे लिवर और किडनी की फंक्शनिंग बेहतर होती है और शरीर हल्का महसूस होता है।

पाचन तंत्र को करता है दुरुस्त

इसमें मौजूद फाइबर कब्ज की समस्या को दूर करता है और गैस, अपच जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है।

वेट लॉस करने में मददगार

सहजन की चाय भूख को नियंत्रित करती है और मेटाबॉलिज्म को तेज करती है, जिससे फैट जल्दी बर्न होता है और वजन नियंत्रित रहता है।

ब्लड शुगर करता है कंट्रोल

इसके नियमित सेवन से ब्लड शुगर लेवल स्थिर रहता है, जिससे डायबिटीज के मरीजों को काफी लाभ मिल सकता है।

ब्लड प्रेशर रहता है संतुलित

पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स के कारण यह चाय ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में सहायक होती है, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है।

स्किन को बनाती है ग्लोइंग

सहजन की चाय में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा से टॉक्सिन को बाहर निकालते हैं और ग्लो को बढ़ाते हैं।

बालों के लिए फायदेमंद

इसमें मौजूद विटामिन ए और बी बालों की जड़ों को मजबूत करते हैं और हेयर फॉल कम करते हैं।

स्ट्रेस और थकान को करता है कम

यह चाय शरीर को रिलैक्स करती है और मेंटल स्ट्रेस दूर कर सुकून का एहसास कराती है।

हड्डियों को बनाती है मजबूत

इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम और फास्फोरस होता है, जो हड्डियों की मजबूती के लिए आवश्यक है, खासकर महिलाओं के लिए। अगर आप नेचुरल तरीके से अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहते हैं, तो सहजन की पत्तियों की चाय को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। यह चाय न सिर्फ रोगों से लड़ने में मदद करेगी, बल्कि आपके पूरे शरीर को अंदर से पोषण और ऊर्जा भी देगी।