    भारी खाने के बाद हो रही है पेट में गुड़गुड़? ये 10 घरेलू नुस्खे हैं पेट की हर समस्या का रामबाण इलाज

    By Harshita Saxena Edited By: Harshita Saxena
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 10:54 AM (IST)

    पेट की खराबी जैसे गैस, दस्त, अपच या पेट दर्द की समस्या अक्सर गलत खानपान, इन्फेक्शन या स्ट्रेस के कारण हो जाती है। ऐसे में तुरंत दवाओं पर निर्भर होने क ...और पढ़ें

    पेट की समस्या से राहत पाने के घरेलू उपाय (Picture Credit- AI Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। भागदौड़ भरी जिंदगी,अनियमित खानपान, स्ट्रेस और इन्फेक्टेड फूड्स पेट की खराबी का मुख्य कारण बनते हैं। कभी-कभी इन्फेक्शन, अधिक मसालेदार खाना, या खाने-पीने में साफ-सफाई की कमी से भी पेट दर्द, दस्त, गैस, अपच और मरोड़ जैसी समस्याएं हो जाती हैं।

    ऐसे समय में दवा की जगह घरेलू और नेचुरल रेमेडी ज्यादा प्रभावी और सुरक्षित साबित होते हैं। आयुर्वेद में पेट को शांत करने वाले कई आसान नुस्खे मिलते हैं जो न केवल तुरंत राहत देते हैं, बल्कि डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत भी बनाते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ घरेलू उपायों के बारे में जिनसे पेट की खराबी को नेचुरली ठीक किया जा सकता है 

    सौंफ और मिश्री का काढ़ा

    एक चम्मच सौंफ और थोड़ी मिश्री को पानी में उबालें और गुनगुना होने पर छानकर पिएं। यह गैस, जलन और अपच में तुरंत राहत देता है।

    जीरा-अजवाइन पाउडर

    जीरा और अजवाइन को भूनकर पाउडर बना लें। इसे चुटकी भर काले नमक के साथ गुनगुने पानी में मिलाकर पीने से बदहजमी और पेट दर्द दूर होता है।

    अदरक और शहद

    एक चम्मच अदरक का रस और आधा चम्मच शहद मिलाकर दिन में दो बार लें। अदरक में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होता है जो पाचन में सहायक है।

    दही का सेवन

    दही में मौजूद गुड बैक्टीरिया (प्रोबायोटिक्स) आंतों को हेल्दी रखते हैं और डायरिया या पेट की गड़बड़ी में कारगर हैं।

    केला और सेंधा नमक

    पके केले में चुटकी भर सेंधा नमक मिलाकर खाने से दस्त रुकते हैं और शरीर में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना रहता है।

    हल्दी वाला दूध

    रात को सोने से पहले हल्का गर्म दूध लें जिसमें आधा चम्मच हल्दी मिली हो। यह पेट की सूजन और संक्रमण को कम करता है।

    पुदीना और नींबू रस

    एक चम्मच पुदीना का रस, नींबू का रस और शहद मिलाकर दिन में दो बार लेने से पेट साफ रहता है और गैस नहीं बनती।

    बेल का शरबत

    बेल का पका गूदा और पानी मिलाकर बनाया गया शरबत पेट की गर्मी, दस्त और मरोड़ में बहुत फायदेमंद होता है।

    धनिया पानी

    भुने हुए धनिये को रातभर पानी में भिगो दें और सुबह छानकर पिएं। यह पेट की जलन और गैस को कम करता है।

    नींबू और काला नमक

    गुनगुने पानी में नींबू और चुटकी भर काला नमक मिलाकर पीने से अपच, उलटी जैसा महसूस होना और पेट भारी लगने की समस्या दूर होती है।

    इन घरेलू उपायों को अपनाकर आप बिना किसी साइड इफेक्ट के पेट की खराबी से नेचुरल रूप से राहत पा सकते हैं। अगर लक्षण लंबे समय तक बने रहें तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें।