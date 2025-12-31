Language
    सेहत के 5 दुश्मन जो आपके घर में ही छिपे हैं, तुरंत दिखाएं इन्हें बाहर का रास्ता; वरना हो सकते हैं बीमार

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 05:00 PM (IST)

    क्या आप जानते हैं, हमें बीमार बनाने में कई बार हमारे घर में मौजूद कुछ चीजों का ही हाथ होता है? जी हां, अनजाने में ही हम अपने घर में कई ऐसी चीजें रख ले ...और पढ़ें

    आज ही घर से बाहर निकालें ये 5 चीजें (Picture Courtesy: AI Generated Image)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई स्वस्थ रहना चाहता है, लेकिन हमारी रोजमर्रा की कुछ आदतें और घर में मौजूद चीजें ही हमारी सेहत की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती हैं। हम अक्सर बाहर के खाने, प्रदूषण या तनाव को बीमारियों की वजह मानते हैं, जबकि सच यह है कि कई बार समस्या हमारे घर के अंदर ही छुपी होती है। अगर आप सच में फिट और हेल्दी रहना चाहते हैं, तो आज ही अपने घर से इन 5 चीजों को बाहर निकाल दें।

    एक्सपायर्ड और जंक फूड

    कई घरों में ऐसे पैकेट बंद स्नैक्स, बिस्किट, चिप्स या इंस्टेंट नूडल्स पड़े होते हैं, जिनकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी होती है या जो पोषण के नाम पर कुछ नहीं देते। ये चीजें मोटापा, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और पाचन संबंधी समस्याओं की वजह बन सकती हैं। बेहतर है कि ऐसी चीजों को घर से हटाकर ताजे फल, सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स और घर का बना खाना अपनाएं।

    प्लास्टिक की पुरानी बोतलें और डिब्बे

    अक्सर लोग सालों से एक ही प्लास्टिक की बोतल या डिब्बों का इस्तेमाल करते रहते हैं। इनमें मौजूद केमिकल्स समय के साथ खाने-पीने में मिल सकते हैं, जो हार्मोनल इंबैलेंस और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं पैदा करते हैं। खासकर गर्म खाना या पानी प्लास्टिक में रखना बेहद नुकसानदायक है। इसलिए स्टील, कांच या मिट्टी के बर्तनों को इस्तेमाल करें।

    (AI Generated Image)

    धूल और कीटाणुओं से भरी बेकार चीजें

    घर में पड़े पुराने अखबार, टूटे-फूटे सामान, बेकार कपड़े और कबाड़ सिर्फ जगह ही नहीं घेरते, बल्कि धूल और कीटाणुओं का घर भी बन जाते हैं। इससे एलर्जी, अस्थमा और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। हफ्ते में कम से कम एक बार घर की अच्छी तरह सफाई करें और जिन चीजों की जरूरत नहीं है, उन्हें दान करें या बाहर कर दें।

    बहुत ज्यादा चीनी और रिफाइंड नमक

    जरूरत से ज्यादा चीनी और नमक खाना सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। ये मोटापा, दिल की बीमारियों और ब्लड प्रेशर का कारण बनते हैं। अगर घर में मीठे ड्रिंक्स, मिठाइयां और नमकीन भरे रहते हैं, जिससे लोग उन्हें ज्यादा खाने लगते हैं। इन्हें घर से कम करें और गुड़, शहद, सेंधा नमक जैसे हेल्दी ऑप्शन अपनाएं।

    नेगेटिविटी फैलाने वाली चीजें

    सिर्फ खाने-पीने की चीजें ही नहीं, बल्कि मेंटल हेल्थ भी उतनी ही जरूरी है। घर में मौजूद नेगेटिव सोच, बेवजह का तनाव, पुराने झगड़ों की यादें या हर समय चलने वाली नेगेटिव खबरें भी दिमाग को बीमार बना देती हैं। कोशिश करें कि घर का माहौल पॉजिटिव रहे, अच्छी किताबें पढ़ें, म्यूजिक सुनें और अपनों के साथ समय बिताएं।

    Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।