सर्दी में हेल्दी रहने के लिए एक्सपर्ट ने बताया क्या न खाएं, आपका फेवरेट च्यवनप्राश और आंवला कैंडी भी हैं शामिल
सर्दी का मौसम आते ही आंवला कैंडी, च्यवनप्राश जैसी कई चीजें हम अपनी डाइट में शामिल कर लेते हैं (Winter Health Tips)। इसके पीछे हमारा मानना होता है कि इ ...और पढ़ें
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दी का मौसम अपने साथ कोहरा, सर्द हवाएं और सेहत से जुड़ी चुनौतियां लेकर आता है। इस मौसम में इम्युनिटी मजबूत रखना और शरीर को अंदर से गर्म रखना जरूरी हो जाता है (Winter Health Care)। लेकिन अक्सर हम कुछ ऐसी ‘हेल्दी’ दिखने वाली चीजों खाना शुरू करने लगते हैं, जो असल में हमारी सेहत के लिए फायदेमंद कम, नुकसानदेह ज्यादा साबित होती हैं।
जी हां, इन्हीं चीजों के बारे में न्यूट्रिशन एक्सपर्ट अमिता गादरे ने एक विडियो शेयर करके बताया। आइए जानें एक्सपर्ट के मुताबिक, सर्दी के मौसम में हेल्दी रहने के लिए किन चीजों (Foods to Avoid in Winter) को नहीं खाना चाहिए।
आंवला कैंडी
आंवला विटामिन-सी और एंटीऑक्सीडेंट्स का भंडार है, लेकिन आंवला कैंडी इसका हेल्दी रिप्लेसमेंट नहीं है। अमिता बताती हैं, "आंवला बहुत अच्छा है, लेकिन आंवला कैंडी नहीं। इसमें चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है।" इसकी जगह ताजे आंवले को कद्दूकस करके चटनी, दाल, सब्जी या सलाद में शामिल करें। इससे आपको आंवले के पूरे फायदे बिना एक्स्ट्रा चीनी के मिलेंगे।
ड्राई फ्रूट लड्डू
सर्दियों में घर-घर ड्राई फ्रूट के लड्डू बनते हैं। ये पोषक तत्वों से भरपूर जरूर होते हैं, लेकिन इनमें कैलोरी भी बहुत ज्यादा होती है। अमिता सलाह देती हैं, "एक लड्डू में आसानी से लगभग 200 कैलोरी हो सकती है। अगर आप वजन कम करना चाह रहे हैं, तो मुट्ठी भर नट्स ही काफी हैं।" ड्राई फ्रूट्स को संयम के साथ खाना सेहत के लिए काफी जरूरी है।
View this post on Instagram
च्यवनप्राश
च्यवनप्राश को सर्दियों की सेहत का अचूक उपाय माना जाता है, लेकिन अमिता इसे एक ‘अनपॉपुलर ओपिनियन’ देते हुए कहती हैं, "च्यवनप्राश ऐसी चीज है जिसकी आपको असल में जरूरत नहीं है। एक हरी सब्जियों का सूप च्यवनप्राश की तुलना में कहीं ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स देता है और च्यवनप्राश में भी शुगर की मात्रा ज्यादा होती है। इसलिए किसी को इसकी जरूरत नहीं, बच्चों को भी नहीं।"
रेडी-पैकेज्ड सूप
सर्दी में गर्मागर्म सूप सुकून देता है, लेकिन बाजार में मिलने वाले रेडी-पैकेज्ड सूप से सावधान रहें। अमिता चेतावनी देती हैं, "रेडी-पैकेज्ड सूप में बहुत ज्यादा सोडियम होता है और बाकी पोषक तत्व मुश्किल से होते हैं।" इनकी जगह घर पर ताजी सब्जियों, मसालों और हर्ब्स से बना सूप पिएं। यह पौष्टिक भी होगा और स्वादिष्ट भी।
बहुत सारा घी
सर्दियों में घी या गर्म तासीर वाली चीजें ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अमिता इस बात पर जोर देती हैं कि इस मौसम में हमारी शारीरिक गतिविधि आमतौर पर कम हो जाती है। सर्दियों में हम कम चलते-फिरते हैं, आराम से रहना चाहते हैं और स्वभाविक रूप से थोड़े आलसी हो जाते हैं। ऐसे में हमें ज्यादा फैट से मिलने वाली कैलोरी की जरूरत नहीं होती। इसलिए सीमित मात्रा में घी खाएं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।