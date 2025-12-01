कच्चा या अचार नहीं, रोज खाएं 'भाप में पका' हुआ एक आंवला, शरीर को मिलेंगे 5 कमाल के फायदे

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आयुर्वेद में आंवले को 'अमृतफल' कहा गया है, यानी एक ऐसा फल जिसमें अमृत जैसे गुण समाए हों। यह बात सच भी है। आंवला कई विटामिन, मिनरल और एंटी-ऑक्सीडेंट्स का भंडार है, जो हमारी सेहत को कई फायदे (Amla Benefits) पहुंचाता है। लेकिन क्या आपको पता है अगर आप रोज एक स्टीम किया हुआ आंवला खाना शुरू कर दें, तो क्या होगा?

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रोज सिर्फ एक स्टीम किया हुआ आंवला खाने से इसके फायदे कई गुना बढ़ सकते हैं। स्टीम करने से इसके पोषक तत्व, खासकर विटामिन-सी संरक्षित होता है, जिससे शरीर को इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा (Benefits of Steamed Amla) मिलता है। आइए जाने रोज एक स्टीम आंवला खाने के फायदे।

इम्यून सिस्टम मजबूत होता है स्टीम्ड आंवला विटामिन-सी का एक पावरफुल सोर्स है, जो एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है। यह शरीर में फ्री रैडिकल्स से लड़ता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। इससे इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और सामान्य इन्फेक्शन, सर्दी-खांसी जैसी बीमारियों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है।

पाचन बेहतर होता है स्टीम किया आंवला मेटाबॉलिज्म सुधारता है और कब्ज से राहत दिलाता है। स्टीम आंवला खाने से कब्ज की समस्या दूर होती है और आंतों में स्वस्थ बैक्टीरिया के विकास को बढ़ावा देकर यह हेल्दी गट फ्लोरा बनाए रखने में मदद करता है।

(AI Generated) चमकती त्वचा और घने बाल खूबसूरती बढ़ाने के लिए आंवला अमृत समान है। स्टीम्ड आंवले में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन-सी कोलेजन प्रोडक्शन को सपोर्ट करते हैं, जो त्वचा की इलास्टिसिटी बनाए रखने के लिए जरूरी है। यह त्वचा की बनावट में सुधार कर नेचुरल चमक लाता है। साथ ही, यह बालों के फॉलिकल्स को पोषण देकर, बालों के झड़ने को कम करता है और उन्हें घना, मजबूत व चमकदार बनाता है।

दिल की बीमारियों से बचाता है स्टीम्ड आंवला हार्ट हेल्थ के लिए भी बेहद फायदेमंद है। यह खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद कर सकता है, जिससे दिल की बीमारियों और हाई ब्लड प्रेशर का जोखिम कम होता है। इसमें मौजूद एंटी-इन्फ्लामेटरी गुण शरीर में सूजन और जलन को कम करने में सहायक होते हैं।

आंखों की रोशनी बढ़ती है विटामिन-सी और अन्य एंटीऑक्सीडेंट आंखों के स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी हैं। नियमित रूप से आंवला खाने से बढ़ती उम्र के साथ आंखों में होने वाली समस्याएं, जैसे- मैक्यूलर डिजेनरेशन और मोतियाबिंद के खतरे को कम करने में मदद मिलती है।