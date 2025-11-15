सफेद बाल होंगे नेचुरली काले, बस आंवले से बना लें यह हेयर डाई; एकदम आसान है तरीका
क्या आप सफेद होते बालों से परेशान हैं? अगर हां, तो केमिकल वाले हेयर डाई का इस्तेमाल करने के बजाय, एक बार आंवले से बना नेचुरल हेयर डाई इस्तेमाल करके देख सकते हैं। जी हां, वही आंवला जिसे इंडियन गूसबेरी भी कहा जाता है। यह न सिर्फ बालों को पोषण देता है, बल्कि समय से पहले सफेद होने से रोकने और उन्हें प्राकृतिक रूप से काला करने में भी मदद करता है।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या केमिकल वाले डाई का बार-बार इस्तेमाल आपके बालों को कमजोर और बेजान बना रहा है? अगर हां, तो अब समय आ गया है कि आप घर पर ही नेचुरल हेयर डाई तैयार करके स्टोर कर लें। जी हां, आंवले से बना हेयर डाई आपके बालों को अंदर से पोषण देता है और उन्हें प्राकृतिक रूप से काला बनाने की ताकत रखता है (Hair Dye for Natural Black Hair)।
आइए, इस आर्टिकल में जानते हैं कि कैसे आप अपने घर पर आसान तरीके से एक ऐसा नेचुरल हेयर डाई बना सकते हैं, जो आपके सफेद बालों को गहरा, काला और चमकदार रंग देगा। यकीन मानिए, इस नुस्खे (DIY Amla Hair Dye) को जानने के बाद, आप किसी और डाई के बारे में सोचेंगे भी नहीं।
(Image Source: Freepik)
आंवला हेयर डाई बनाने के लिए जरूरी सामग्री
इस नेचुरल हेयर डाई को बनाने के लिए आपको बहुत कम चीजों की जरूरत होगी, जो आसानी से उपलब्ध हैं:
- आंवला पाउडर: 2 से 3 बड़े चम्मच (बालों की लंबाई के अनुसार)।
- लोहे की कड़ाही: यह कड़ाही आंवले के साथ मिलकर एक गहरा काला रंग बनाने में मदद करती है।
- मेहंदी या इंडिगो पाउडर: 1 से 2 बड़े चम्मच (ऑप्शनल, गहरा रंग पाने के लिए)।
- पानी या चाय का पानी: पेस्ट बनाने के लिए।
(Image Source: AI-Generated)
आंवला हेयर डाई तैयार करने का आसान तरीका
इस डाई को बनाना बहुत ही आसान है। इसे रात भर तैयार होने के लिए छोड़ देना सबसे जरूरी स्टेप है।
- सबसे पहले लोहे की कड़ाही को धीमी आंच पर रखें। उसमें आंवला पाउडर डालें और हल्का-हल्का भूनें जब तक कि उसका रंग गहरा काला न हो जाए। जलने न दें।
- जब आंवला पाउडर ठंडा हो जाए, तो उसे कड़ाही में ही रहने दें। उसमें जरूरत के अनुसार पानी या चाय का पानी (चाय पत्ती उबालकर छाना हुआ पानी) मिलाकर एक गाढ़ा और चिकना पेस्ट बना लें।
- कड़ाही को ढक दें और इस पेस्ट को कम से कम 8 से 10 घंटे या पूरी रात के लिए छोड़ दें। लोहे की कड़ाही में रखने से आंवला प्रतिक्रिया करता है और एक गहरा काला रंग छोड़ता है, जो आपके बालों को प्राकृतिक डाई देगा।
- लगाने और धोने का सही तरीका
- इस नेचुरल डाई का असर तभी होगा जब इसे सही तरीके से लगाया जाए।
- अगली सुबह, तैयार डाई को अपने हाथों में दस्ताने पहनकर सूखे या हल्के गीले बालों के सफेद हिस्सों पर अच्छी तरह लगाएं। इसे जड़ों से लेकर सिरे तक लगाएं, जैसे आप नॉर्मल हेयर डाई लगाते हैं।
- इस पेस्ट को अपने बालों पर कम से कम 2 से 3 घंटे तक लगा रहने दें।
- बाल धोने के लिए सिर्फ सादे पानी का इस्तेमाल करें। शैम्पू का इस्तेमाल तुरंत न करें, क्योंकि इससे रंग हल्का हो सकता है। शैम्पू आप 24 से 48 घंटे बाद करें।
- यह प्राकृतिक नुस्खा आपके बालों को धीरे-धीरे एक गहरा, प्राकृतिक काला रंग देगा। बेहतर परिणाम के लिए इस प्रक्रिया को महीने में एक या दो बार दोहराएं।
Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लें।
