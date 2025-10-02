Language
    बालों को जड़ों से मजबूत बनाएगा चाय का पानी, बस सही तरीके से करें इस्तेमाल और देखें कमाल

    By Digital Desk Edited By: Harshita Saxena
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 04:51 PM (IST)

    आज के समय में बालों का झड़ना और कमजोर जड़ें आम समस्या बन चुकी हैं। अगर आप बालों को जड़ों से मजबूत बनाना चाहते हैं तो चाय के पानी का इस्तेमाल एक नेचुरल और प्रभावी उपाय हो सकता है। काली चाय में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और कैफीन काफी फायदा पहुंचाते हैं। आइए जानते हैं कैसे करें इसका इस्तेमाल।

    लंबे-घने बालों के लिए करें चाय के पानी का इस्तेमाल (Picture Credit- Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आजकल बालों का झड़ना, कमजोर जड़ें और समय से पहले बालों में सफेदी का आना जैसी समस्याएं आम होती जा रही हैं। इसके पीछे स्ट्रेस, प्रदूषण, अनहेल्दी फूड्स और केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स का ज्यादा इस्तेमा मुख्य कारण हैं।

    ऐसे में इससे निपटने के लिए एक सरल और प्रभावी उपाय है-चाय का पानी। जी हां, चाय का पानी बालों की जड़ों को मजबूत बनाने के साथ-साथ उन्हें घना और चमकदार भी बनाता है। तो आइए जानें इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका और इसके फायदों के बारे में-

    चाय का पानी कैसे तैयार करें

    इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक कप पानी लें और उसमें 1-2 टी बैग्स या एक चम्मच काली चाय की पत्तियां डालें। इसे 5-7 मिनट तक अच्छी तरह उबालें। जब रंग गहरा हो जाए तो गैस बंद कर दें और पानी को ठंडा होने दें। पानी को छानकर एक स्प्रे बोतल में भर लें।

    चाय का पानी कैसे लगाएं

    सबसे पहले बालों को शैम्पू से अच्छी तरह धो लें। फिर हल्के गीले बालों पर चाय का पानी स्प्रे करें या उंगलियों से जड़ों में अच्छे से लगाएं। सिर की हल्की मालिश करें, जिससे यह स्कैल्प में अच्छे से समा जाए। इसे 30 मिनट तक के लिए ऐसे ही छोड़ दें। इसे आप चाहें तो बिना शैम्पू किए सादे पानी से वॉश कर सकते हैं या ऐसे ही रहने दें।

    बालों की जड़ें मजबूत होती हैं

    चाय में मौजूद कैफीन और एंटीऑक्सीडेंट्स स्कैल्प को एक्टिव करते हैं, जिससे बालों की ग्रोथ बेहतर होती है।

    झड़ने से राहत

    चाय के पानी का बालों पर नियमित इस्तेमाल से हेयर फॉल कम होता है। जिससे बाल कम झड़ते हैं और घने दिखते हैं।

    बालों में नेचुरल शाइन

    चाय की पत्ती का पानी एक नेचुरल उपाय है बालों के जिससे बाल सॉफ्ट, शाइनी, स्ट्रॉन्ग और हेल्दी दिखते हैं।

    ऑयलीपन और डैंड्रफ में राहत

    चाय का पानी स्कैल्प को साफ रखता है जिससे डैंड्रफ नहीं होता और फिर बाल कम झड़ते हैं।

    सफेद बालों में कमी

    काली चाय समय से पहले बालों में आने वाली सफेदी की प्रक्रिया को धीमा करने में सहायक हो सकती है। इससे आपके बाल असमय सफेद नहीं होते हैं।

    अगर आप केमिकल रिच हेयर टॉनिक की जगह कुछ नेचुरल, सस्ता और असरदार उपाय ढूंढ रहे हैं, तो चाय का पानी जरूर आजमाएं। इसके नियमित उपयोग से आपके बाल जड़ों से मजबूत होंगे और उनकी सुंदरता भी निखरेगी।

