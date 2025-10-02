बालों को जड़ों से मजबूत बनाएगा चाय का पानी, बस सही तरीके से करें इस्तेमाल और देखें कमाल

आज के समय में बालों का झड़ना और कमजोर जड़ें आम समस्या बन चुकी हैं। अगर आप बालों को जड़ों से मजबूत बनाना चाहते हैं तो चाय के पानी का इस्तेमाल एक नेचुरल और प्रभावी उपाय हो सकता है। काली चाय में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और कैफीन काफी फायदा पहुंचाते हैं। आइए जानते हैं कैसे करें इसका इस्तेमाल।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आजकल बालों का झड़ना, कमजोर जड़ें और समय से पहले बालों में सफेदी का आना जैसी समस्याएं आम होती जा रही हैं। इसके पीछे स्ट्रेस, प्रदूषण, अनहेल्दी फूड्स और केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स का ज्यादा इस्तेमा मुख्य कारण हैं।

ऐसे में इससे निपटने के लिए एक सरल और प्रभावी उपाय है-चाय का पानी। जी हां, चाय का पानी बालों की जड़ों को मजबूत बनाने के साथ-साथ उन्हें घना और चमकदार भी बनाता है। तो आइए जानें इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका और इसके फायदों के बारे में-

चाय का पानी कैसे तैयार करें इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक कप पानी लें और उसमें 1-2 टी बैग्स या एक चम्मच काली चाय की पत्तियां डालें। इसे 5-7 मिनट तक अच्छी तरह उबालें। जब रंग गहरा हो जाए तो गैस बंद कर दें और पानी को ठंडा होने दें। पानी को छानकर एक स्प्रे बोतल में भर लें।