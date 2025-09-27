Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हेयर कलर करने के बाद रखें इन बातों का ध्यान, लंबे समय तक नहीं उड़ेगा बालों का रंग

    By Digital Desk Edited By: Harshita Saxena
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 09:58 AM (IST)

    हेयर कलर करवाने के बाद बालों की सही देखभाल न की जाए तो रंग जल्दी फीका पड़ने लगता है और बाल बेजान होने लगते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल लंबे समय तक कलरफुल शाइनी और हेल्दी बने रहें तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है।

    prefferd source google
    Hero Image
    हेयर कलरिंग के बाद बालों की देखभाल कैसे करें अपनाएं ये टिप्स! (Picture Credit- Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आजकल हेयर कलरिंग सिर्फ स्टाइल नहीं, बल्कि एक ट्रेंड भी बन चुका है। चाहे ग्रे हेयर को कवर करना हो या लुक में नया ट्विस्ट लाना हो, लोग अलग-अलग शेड्स में बाल कलर करवा रहे हैं। लेकिन बालों का कलर तभी खूबसूरत और टिकाऊ लगता है, जब उसकी सही देखभाल की जाए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अगर सही केयर न हो, तो कुछ ही हफ्तों में कलर फीका पड़ने लगता है और बाल भी रूखे और बेजान हो सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि हेयर कलर के बाद कुछ खास टिप्स अपनाकर बालों के रंग को लंबे समय तक बरकरार रखा जाए। यहां इसकी जानकारी दी गई है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में

    48 घंटे तक शैंपू करने से बचें

    कलर करवाने के बाद कम से कम दो दिन तक बालों को न धोएं, जिससे कलर पूरी तरह सेट हो जाए।

    सल्फेट-फ्री शैम्पू और कंडीशनर का उपयोग करें

    ये बालों से कलर को जल्दी नहीं हटाते और बालों को मॉइस्चराइज भी रखते हैं।

    गर्म पानी से बाल धोने से बचें

    अपने बालों को वॉश करने के लिए हमेशा गुनगुने या ठंडे पानी का इस्तेमाल करें क्योंकि गर्म पानी कलर को जल्दी निकाल देता है।

    सप्ताह में केवल 2-3 बार ही शैंपू करें

    ज्यादा शैंपू करने से बालों का नेचुरल ऑयल और कलर दोनों जल्दी खत्म हो जाते हैं।

    यू वी प्रोटेक्शन वाला हेयर सीरम लगाएं

    सूरज की किरणें बालों का रंग फीका कर सकती हैं, इसलिए प्रोटेक्शन जरूरी है

    हीट स्टाइलिंग से बचें

    स्ट्रेटनर, कर्लर या हेयर ड्रायर का कम से कम उपयोग करें। अगर जरूरी हो तो हीट प्रोटेक्टेंट जरूर लगाएं।

    हेयर मास्क का करें नियमित उपयोग

    हफ्ते में एक बार डीप कंडीशनिंग या हेयर मास्क लगाने से बाल सॉफ्ट और शाइनी बने रहते हैं।

    तेल से करें मसाज

    नियमित कोकोनट, आर्गन या ऑलिव ऑयल से हल्के हाथों से मालिश करें जिससे बालों को पोषण मिलता रहे और ये जड़ों से मजबूत बनें।

    हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट लें

    बालों की हेल्थ का सीधा असर हेयर कलर पर भी पड़ता है, इसलिए प्रोटीन और विटामिन्स से भरपूर खाना खाएं।

    हेयर कलर तभी बना रहेगा जब आप उसकी सही देखभाल करें। ऊपर दिए गए टिप्स न केवल कलर को लंबे समय तक टिकाते हैं, बल्कि आपके बालों को भी हेल्दी, शाइनी और स्मूद बनाए रखते हैं।

    यह भी पढ़ें- अब मिलेंगे लंबे-घने और काले बाल, बस अच्छी ग्रोथ के लिए घर पर ही बनाएं ये DIY हेयर मास्क

    यह भी पढ़ें- बालों की ग्रोथ के लिए सिर्फ तेल ही सब कुछ नहीं! इन 5 तरीकों से भी लग सकती है Hair Fall पर ब्रेक