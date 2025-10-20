केमिकल डाई को कहें 'नो', बालों को नेचुरली काला और शाइनी बनाने के लिए ट्राई करें यह होममेड पेस्ट
उम्र से पहले बाल सफेद होने की समस्या आजकल आम हो गई है। प्रदूषण, स्ट्रेस, खान-पान जैसे कई कारणों से बाल जल्दी सफेद होने लगते हैं। ऐसे में बालों को कलर करने के लिए लोग ज्यादातर केमिकल वाले डाई का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके कारण बाल डैमेज हो सकते हैं। आइए जानें बालों को नेचुरली काला करने के लिए होममेड पेस्ट के बारे में।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सफेद बालों को छिपाने के लिए केमिकल वाले हेयर कलर और डाई का इस्तेमाल आम हो गया है। लेकिन इनके लगातार इस्तेमाल से बालों की नेचुरल शाइन खत्म हो जाती है और बाल कमजोर होकर टूटने लगते हैं। अगर आप भी बार-बार कलर करने से परेशान हैं, तो इसका एक सिंपल सॉल्यूशन भी है।
एक घरेलू और नेचुरल उपाय को अपनाकर आप अपने बालों को नेचुरली काला और शाइनी बना सकते हैं। यह एक तरह का पेस्ट है, जो न केवल सफेद बालों को छुपाएगा, बल्कि बालों को भरपूर पोषण भी देगा और उन्हें स्वस्थ बनाएगा। आइए जानते हैं इस शानदार पेस्ट के बारे में।
सामग्री-
- 1 कप पानी
- 1 टीस्पून चाय की पत्ती
- 1 टीस्पून कॉफी
- 1 छोटा चुकंदर (कद्दूकस किया हुआ)
- 2 टीस्पून हल्दी पाउडर
- 3-4 टेबल स्पून अच्छी क्वालिटी की मेहंदी पाउडर
- ½ नींबू का रस
- 1 चुटकी नमक
नेचुरल पेस्ट बनाने की विधि-
- इस पेस्ट को बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में 1 कप पानी लें और उसमें चाय की पत्ती, कॉफी और कद्दूकस किया हुआ चुकंदर डालें।
- इस मिक्सचर को 7-10 मिनट तक मध्यम आंच पर उबालें, जिससे पानी में चुकंदर का लाल रंग, चाय और कॉफी की गहराई अच्छी तरह मिल जाए।
- अब इसमें हल्दी पाउडर डालें और 1-2 मिनट और उबालें। हल्दी बालों और स्कैल्प के लिए एंटीसेप्टिक का काम करती है।
- उबालने के बाद इस पानी को छानकर एक बाउल में रखें और इसे हल्का गुनगुना ठंडा होने दें।
- अब इस रंगीन पानी में अच्छी क्वालिटी की मेहंदी पाउडर मिलाएं और एक गाढ़ा पेस्ट तैयार करें।
- पेस्ट को 5 मिनट के लिए ढंककर छोड़ दें, जिससे मेहंदी एक्टिवेट हो जाए और रंग और गहराई से निखरे।
पेस्ट को इस्तेमाल करने का तरीका-
पेस्ट लगाने से ठीक पहले उसमें आधा नींबू का रस और एक चुटकी नमक डालें। नींबू रंग को चमकदार बनाता है और नमक उसे लंबे समय तक टिकने में मदद करता है। अब इस पेस्ट को बालों की जड़ों से सिरों तक अच्छे से लगाएं। 2.5 से 3 घंटे तक इसे लगा रहने दें। फिर बालों को नॉर्मल पानी से धो लें।
फायदे क्या हैं?
- सफेद बालों को उनका नेचुरल कलर देता है।
- बालों को घना, मजबूत और चमकदार बनाता है।
- स्कैल्प को भरपूर पोषण देता है।
- यह 100% नैचुरल और साइड इफेक्ट फ्री होता है।
- इसे लगाने के बाद बार-बार डाई की जरूरत नहीं रहती।
अगर आप बिना किसी साइड इफेक्ट के अपने सफेद बालों को नेचुरली कलर करना चाहते हैं, तो यह घरेलू पेस्ट एक बेहतरीन और टिकाऊ उपाय है। नियमित इस्तेमाल से बालों में नेचुरल काला रंग लौटेगा और हेयर टेक्सचर में भी सुधार दिखेगा वो भी पूरी तरह नेचुरली।
