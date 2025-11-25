इस खास तरीके से घर पर बनाएं 'खट्टी-मीठी आंवला कैंडी', महीनों तक आसानी से कर सकेंगे स्टोर

क्या आप उन लोगों में से हैं जो सेहत के खजाने आंवला को उसका कसैला स्वाद आने के कारण अनदेखा कर देते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि कोई 'जादू' हो और यह सुपरफूड इतना स्वादिष्ट बन जाए कि आप इसे टॉफी की तरह खाते रहें? अगर हां, तो यह रेसिपी आपके लिए ही है। आंवले को आप मीठे और चटपटे स्वाद के साथ भी खा सकते हैं। आइए, जानते हैं इसकी खट्टी-मीठी कैंडी बनाने की आसान रेसिपी।

Amla Candy Recipe: आंवला कैंडी बनाने की आसान रेसिपी (Image Source: Freepik)