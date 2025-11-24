दूध में सूजी घोलिए और बनाइए पंजाब का फेमस मखंडी हलवा, स्वाद ऐसा कि सब कहेंगे- "हमें भी बताओ रेसिपी"

मखंडी हलवा पंजाब की एक ऐसी पारंपरिक मिठाई है, जो अपनी बेमिसाल टेक्सचर और जबरदस्त स्वाद के लिए जानी जाती है। यह साधारण सूजी के हलवे से थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें सूजी को पानी के बजाय दूध में भिगोया जाता है। जी हां, यह एक ऐसा स्टेप है जो हलवे को एक मलाईदार, दानेदार और शानदार स्वाद देता है। आइए, जानते हैं इस खास पंजाबी मिष्ठान को बनाने की आसान विधि।

घर पर ऐसे बनाएं पंजाब का फेमस मखंडी हलवा (Image Source: AI-Generated)