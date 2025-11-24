दूध में सूजी घोलिए और बनाइए पंजाब का फेमस मखंडी हलवा, स्वाद ऐसा कि सब कहेंगे- "हमें भी बताओ रेसिपी"
मखंडी हलवा पंजाब की एक ऐसी पारंपरिक मिठाई है, जो अपनी बेमिसाल टेक्सचर और जबरदस्त स्वाद के लिए जानी जाती है। यह साधारण सूजी के हलवे से थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें सूजी को पानी के बजाय दूध में भिगोया जाता है। जी हां, यह एक ऐसा स्टेप है जो हलवे को एक मलाईदार, दानेदार और शानदार स्वाद देता है। आइए, जानते हैं इस खास पंजाबी मिष्ठान को बनाने की आसान विधि।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। इस हलवे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि सूजी को भूनने से पहले उसे 15-20 मिनट के लिए दूध में भिगो दिया जाता है। इससे सूजी पूरी तरह से फूल जाती है और जब इसे पकाया जाता है, तो हर दाना दूध का स्वाद लिए होता है, जिससे हलवे का स्वाद बहुत ही स्ट्रॉन्ग और फ्लेवरफुल हो जाता है।
बता दें, मखंडी हलवे में चीनी को भी सीधे नहीं डाला जाता, बल्कि उसे घी में हल्का सा कैरामलाइज किया जाता है, जो हलवे को एक सुंदर सुनहरा रंग और एक अलग, बेहतरीन मिठास देता है। आइए, बिना देर किए जान लीजिए इसे बनाने की आसान रेसिपी।
(Image Source: AI-Generated)
मखंडी हलवा बनाने के लिए सामग्री (2 लोगों के लिए)
- सूजी: आधा कप
- दूध: 2 कप
- देसी घी: आधा कप
- चीनी: 1 कप
- इलायची पाउडर: आधा चम्मच
- बारीक कटे मेवे: काजू, बादाम या पिस्ता
मखंडी हलवा बनाने की आसान विधि
- सबसे पहले एक बड़े कटोरे में सूजी लें और उसमें 2 कप दूध डालकर अच्छी तरह मिला लें। इस मिश्रण को ढककर कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। यह सबसे जरूरी स्टेप है।
- इसके बाद एक भारी तले वाली कड़ाही या पैन में घी गरम करें। जब घी हल्का गरम हो जाए, तो उसमें दूध में भीगी सूजी डालकर लगातार चलाते हुए अच्छी तरह भून लें। ध्यान रहे कि इस दौरान गैस की आंच धीमी ही रहनी चाहिए, नहीं तो सूजी बर्तन के तले से चिपककर जल भी सकती है।
- 15-20 मिनट तक इस मिश्रण को धीमी आंच पर भूनने के बाद आप देखेंगे कि सूजी का रंग सुनहरा हो गया है। इस स्टेज पर गैस ऑफ कर दें और इसे 3-4 मिनट तक लगातार चलाते रहें, ताकि सूजी कड़ाही या पैन के तले में चिपक न जाए।
- अब एक दूसरी कड़ाही या पैन में चीनी और कुछ चम्मच घी डालकर धीमी आंच पर लगातार चलाते रहें। चीनी धीरे-धीरे पिघलना शुरू कर देगी और उसका रंग बदलकर हल्का भूरा हो जाएगा। ध्यान रखें कि चीनी जल न जाए।
- जैसे ही चीनी का रंग सुनहरा हो जाए, इसमें भूनी हुई सूजी सावधानी से डाल दें। इस दौरान भी आंच को धीमी से मीडियम रखें और इसे लगातार चलाते रहें ताकि गांठें न बनें।
- हलवे को तब तक पकाते रहें जब तक कि वह गाढ़ा न हो जाए और कड़ाही के किनारे छोड़ने न लगे। बीच-बीच में जरूरत महसून होने पर आप घी डाल सकते हैं।
- हलवा सही ढंग से पक जाने पर सूजी के दाने खिल जाएंगे और यह एक दानेदार बनावट ले लेगा। आखिर में इसमें इलायची पाउडर और ड्राई फ्रूट्स मिलाएं और अच्छी तरह मिक्स कर लें।
बस फिर गरमा गरम मखंडी हलवे को एक कटोरी में निकालें। एक बार आप यह हलवा सर्व करेंगे, तो लोग वाकई आपसे इसकी 'सीक्रेट' रेसिपी पूछे बिना नहीं रह पाएंगे।
