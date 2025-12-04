Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सर्दी के मौसम में अपनी थाली में शामिल कर लें 5 चीजें, आस-पास भी नहीं भटक पाएंगी बीमारियां

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 08:00 AM (IST)

    सर्दियों में बीमारियों से बचने और इम्युनिटी बढ़ाने के लिए डाइट में बदलाव करना जरूरी है। कुछ फूड्स इम्युनिटी बढ़ाने के साथ-साथ सेहत को और भी कई फायदे द ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    सर्दी के मौसम में स्वस्थ रहने के लिए जरूर खाएं ये चीजें (AI Generated Image)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों के मौसम में सेहत का ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत होती है। तापमान कम होने की वजह से इस सीजन में बैक्टीरिया और वायरस तेजी से पनपते हैं और बीमारियां फैलाते हैं। ऐसे में शरीर को अंदर से मजबूत बनाए रखना काफी जरूरी है।  

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इम्युनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेद में कुछ चीजों को रामबाण माना जाता है और सर्दी के मौसम में डाइट में जरूर शामिल करने की सलाह दी जाती है। आइए जानें इम्युनिटी बढ़ाने के लिए सर्दी के मौसम में किन चीजों को आपको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए।

    आंवला

    आंवला विटामिन-सी से भरपूर होता है और यह सर्दियों में होने वाली सामान्य समस्याओं जैसे सर्दी-जुकाम, खांसी से बचाव करता है। यह शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता को मजबूत करने के साथ-साथ पाचन तंत्र को भी दुरुस्त रखता है। सर्दियों में त्वचा रूखी हो जाती है, आंवला त्वचा को प्राकृतिक चमक देने में मदद करता है। रोजाना एक आंवला या एक चम्मच आंवला पाउडर गुनगुने पानी के साथ लेने से पूरी सर्दी आप तरोताजा महसूस करेंगे।

    Amla

    (Picture Courtesy: Freepik)

    अश्वगंधा

    अश्वगंधा को आयुर्वेद में काफी फायदेमंद माना गया है। सर्दियों में शरीर की ऊर्जा और स्टैमिना बनाए रखने के लिए अश्वगंधा बहुत फायदेमंद है। यह तनाव और चिंता को कम करने, नींद की गुणवत्ता सुधारने और शरीर को गर्म रखने में मदद करता है। आप अश्वगंधा चूर्ण को गुनगुने दूध के साथ ले सकते हैं। ध्यान रहे, गर्भवती महिलाओं को इसे डाइट में शामिल करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।

    Ashwagandha

    (Picture Courtesy: Freepik)

    तुलसी और अदरक

    तुलसी और अदरक का कॉम्बिनेशन सर्दियों में रामबाण का काम करता है। तुलसी में एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-वायरल गुण होते हैं, जो इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं। वहीं अदरक शरीर को अंदर से गर्म रखता है और पाचन में सहायक है। सर्दियों में तुलसी-अदरक की चाय न सिर्फ गले की खराश और कफ से राहत देती है, बल्कि शरीर को डिटॉक्सीफाई भी करती है। आप चाहें तो तुलसी के पत्ते और अदरक का काढ़ा बनाकर भी पी सकते हैं।

    Tulsi and Ginger

    (Picture Courtesy: Freepik)

    तिल

    तिल को सर्दियों का सुपरफूड कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और जिंक भरपूर मात्रा में होता है। तिल शरीर को अंदर से गर्म रखता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है। सर्दियों में तिल के लड्डू, तिल की चिक्की या फिर सब्जी में तिल का इस्तेमाल करना फायदेमंद होता है। रोजाना एक चम्मच काला तिल खाना आपकी त्वचा और बालों के लिए भी फायदेमंद है।

    sesame Seeds

    (Picture Courtesy: Freepik)

    हल्दी

    हल्दी में करक्यूमिन पाया जाता है, जो एक शक्तिशाली एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट है। सर्दियों में जोड़ों के दर्द, सूजन और शरीर के किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचाव के लिए हल्दी जरूरी खानी चाहिए। रोजाना रात में सोने से पहले हल्दी वाला दूध पीने से न सिर्फ नींद अच्छी आती है, बल्कि शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी मजबूत होती है। 

    Turmeric

    (Picture Courtesy: Freepik)