सर्दी के मौसम में अपनी थाली में शामिल कर लें 5 चीजें, आस-पास भी नहीं भटक पाएंगी बीमारियां

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों के मौसम में सेहत का ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत होती है। तापमान कम होने की वजह से इस सीजन में बैक्टीरिया और वायरस तेजी से पनपते हैं और बीमारियां फैलाते हैं। ऐसे में शरीर को अंदर से मजबूत बनाए रखना काफी जरूरी है।

इम्युनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेद में कुछ चीजों को रामबाण माना जाता है और सर्दी के मौसम में डाइट में जरूर शामिल करने की सलाह दी जाती है। आइए जानें इम्युनिटी बढ़ाने के लिए सर्दी के मौसम में किन चीजों को आपको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए।

आंवला आंवला विटामिन-सी से भरपूर होता है और यह सर्दियों में होने वाली सामान्य समस्याओं जैसे सर्दी-जुकाम, खांसी से बचाव करता है। यह शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता को मजबूत करने के साथ-साथ पाचन तंत्र को भी दुरुस्त रखता है। सर्दियों में त्वचा रूखी हो जाती है, आंवला त्वचा को प्राकृतिक चमक देने में मदद करता है। रोजाना एक आंवला या एक चम्मच आंवला पाउडर गुनगुने पानी के साथ लेने से पूरी सर्दी आप तरोताजा महसूस करेंगे।

(Picture Courtesy: Freepik) अश्वगंधा अश्वगंधा को आयुर्वेद में काफी फायदेमंद माना गया है। सर्दियों में शरीर की ऊर्जा और स्टैमिना बनाए रखने के लिए अश्वगंधा बहुत फायदेमंद है। यह तनाव और चिंता को कम करने, नींद की गुणवत्ता सुधारने और शरीर को गर्म रखने में मदद करता है। आप अश्वगंधा चूर्ण को गुनगुने दूध के साथ ले सकते हैं। ध्यान रहे, गर्भवती महिलाओं को इसे डाइट में शामिल करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।

(Picture Courtesy: Freepik) तुलसी और अदरक तुलसी और अदरक का कॉम्बिनेशन सर्दियों में रामबाण का काम करता है। तुलसी में एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-वायरल गुण होते हैं, जो इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं। वहीं अदरक शरीर को अंदर से गर्म रखता है और पाचन में सहायक है। सर्दियों में तुलसी-अदरक की चाय न सिर्फ गले की खराश और कफ से राहत देती है, बल्कि शरीर को डिटॉक्सीफाई भी करती है। आप चाहें तो तुलसी के पत्ते और अदरक का काढ़ा बनाकर भी पी सकते हैं।

(Picture Courtesy: Freepik) तिल तिल को सर्दियों का सुपरफूड कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और जिंक भरपूर मात्रा में होता है। तिल शरीर को अंदर से गर्म रखता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है। सर्दियों में तिल के लड्डू, तिल की चिक्की या फिर सब्जी में तिल का इस्तेमाल करना फायदेमंद होता है। रोजाना एक चम्मच काला तिल खाना आपकी त्वचा और बालों के लिए भी फायदेमंद है।