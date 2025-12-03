सर्दी और प्रदूषण का डबल अटैक, बीमार पड़ने से बचना है तो आज ही बदलें अपनी खाने की थाली

ब्रह्मानंद मिश्र, नई दिल्ली। तापमान में गिरावट के साथ ही स्वाभाविक तौर पर सेहत की चुनौतियां बढ़ जाती हैं, ज्यादातर जगहों पर वायु प्रदूषण ने इसे और भी गंभीर बना दिया है। सर्दी के चलते संक्रमण, जुकाम- बुखार, गले में खराश और सीजनल फ्लू जैसी समस्या होने की आशंका रहती है।

इससे बचाव का सबसे मजबूत अस्त्र हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्युन सिस्टम है। यह शरीर की ऐसी अंतर्निर्मित ढाल है, जो सेहत समस्याओं का सबसे पहले सामना करती है। इम्यून सिस्टम को अगर मजबूत रखना है तो सबसे पहले हमें आहार को लेकर चेतना होगा, क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम की नींव पोषण पर टिकी हुई है।

इसके लिए भोजन में पर्याप्त प्रोटीन और स्वस्थ वसा के साथ-साथ प्रचुर मात्रा में सूक्ष्म पोषक तत्वों, जैसे विटामिन-सी, डी, जिंक और एंटीआक्सीडेंट्स का होना आवश्यक है। इससे सर्दी के दिनों में ना केवल ऊर्जा का स्तर बना रहता है, बल्कि संक्रमण से बचाव भी होता है।

संतुलित आहार और दिनचर्या अगर आप मौसमी फलों, सब्जियों, मोटे अनाज, प्रोटीन और हेल्दी फैट्स का अपने भोजन में खयाल रखने के साथ प्रतिदिन व्यायाम-कसरत के लिए 30 मिनट का भी समय निकालते हैं, तो आप पूरे जाड़े में स्वस्थ रहेंगे और सामान्य संक्रमण से बचे रहेंगे।

सर्दी में शरीर को ऊर्जा देने वाले हर्बल्स, प्राकृतिक वसा और लीन प्रोटीन के महत्व को समझना जरूरी है। सर्दी के दिनों में शरीर का तापमान के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए इम्यून सिस्टम पर दबाव बढ़ जाता है, यही कारण है कि लोग आसानी से सर्दी, खांसी और फ्लू की चपेट में आ जाते हैं। खास बात है कि इस मौसम में प्रकृति हमें सेहतमंद रखने के लिए भोजन के बेशुमार विकल्प उपलब्ध कराती है।

क्या खाएं और क्या नहीं ताकि ठीक रहे पाचन क्या खाने से बचे- आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, सलाद के अधिक सेवन से शरीर के तापमान में कमी आ जाती है। इससे पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं।

क्या खाएं- गर्म सूप, उबली या हल्की भुनी हुई हरी सब्जियां, हर्बल चाय, गर्म पानी, अदरक मिश्रित पानी से पाचन सही रहता है। जब लगे हल्की भूख क्या खाने से बचें- सर्दी में हल्की सी भूख लगने से लोग समोसा, पकोड़ा और चिप्स अधिक सेवन करने लगते हैं। इनमें अधिक तेल होने से अपच और एसिडिटी हो सकती है। इससे तेजी से वजन भी बढ़ता है।

क्या खाएं- नाश्ते के रूप में हल्के भुने नट्स और सीड्स का सेवन कर सकते हैं। मीठे खाद्य पदार्थ क्या खाने से बचें- मिठाई, पेस्ट्री और मीठे पेय से प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है और शरीर में सूजन की समस्या बढ़ती है। इससे वजन और डायबिटीज की आशंका बढ़ती है।

क्या खाएं- सीमित मात्रा में गुड़, खजूर या शहद का प्रयोग किया जा सकता है। कैफीन ड्रिंक्स क्या खाने से बचें- अधिक काफी या कोल्ड सोडा लेने से शरीर में पानी की कमी और अपच की समस्या हो सकती है। इससे नींद भी प्रभावित होती है।

क्या खाएं- अदरक, तुलसी आदि की हर्बल चाय, गर्म नींबू पानी सर्दी में बेहतर रहता है। दुग्ध उत्पाद क्या खाने से बचें- दूध, पनीर और दही के अधिक सेवन से इन दिनों सर्दी और बलगम की समस्या बढ़ सकती है। हालांकि, दुग्ध उत्पाद पौष्टिक होते हैं, लेकिन ठंड होने के कारण इससे साइनस और गले की समस्या बढ़ सकती है।

क्या खाएं- अगर बार-बार बलगम की समस्या हो रही है तो बादाम, सोया या ओट मिल्क का सेवन कर सकते हैं। दुग्ध उत्पादों को गर्म और हल्दी मिश्रित करके लेने का लाभ मिलता है। नानवेज फूड क्या खाने से बचें- सर्दी में अत्यधिक मीट (खासकर रेड मीट) के सेवन से अपच और कोलेस्ट्राल की समस्या हो सकती है।

क्या खाएं- लीन प्रोटीन, जैसे चिकन, मछली या प्लांट आधारित (दालें और फलियां आदि), हल्दी, काली मिर्च और लहसुन का सेवन लाभकारी है । सदी फ्लू से बचाएंगे ये फूड हल्दी, अदरक और लहसुन- ये प्राकृतिक रूप से रोगाणुरोधी होते हैं। इनसे शरीर में नुकसानदेह माइक्रोब्स और अंदरूनी सूजन व जलन को खत्म करने में मदद मिलती है।

फर्मेटेड आहार- प्रोबायोटिक भोजन से आंतें स्वस्थ रहती हैं, जिससे प्रतिरक्षा बेहतर होती है। दिन के समय में ही फर्मेंटेड सब्जियों का सेवन करना चाहिए।

मेवे, बीज, दालें- इनमें प्रचुर प्रोटीन, जिंक, स्वस्थ वसा और कई सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। इससे शरीर की प्रतिरक्षा बेहतर होती है।

मौसमी फल- खट्टे मौसमी फलों में विटामिन-सी होता है, जिससे रक्त कोशिकाएं मजबूत बनती हैं और इससे प्रतिरक्षा में सुधार होता है। संतरा, नींबू और अन्य पके फलों का सेवन कर सकते हैं। सर्दी में इन बातों का रहे ध्यान फल और सब्जियां- गाजर, चुकंदर, मोटे अनाज और सूखे मेवे का सेवन करें।

प्रतिरोधक क्षमता- अदरक, हल्दी व शहद सर्दी में गुणकारी है।

पर्याप्त पानी- औषधीय चाय, सूप. गुनगुने पानी से डिहाइड्रेशन की समस्या से बचे रहेंगे।

व्यायाम- इससे ऊर्जा और पाचन दुरुस्त रहता है। सर्दी में दवा की तरह है आहार डॉ. शिखा शर्मा (साइंटिफिक मेंटर,रैनफोर्ट वेलनेस) बताती हैं कि सर्दियों में शारीरिक गतिविधियां कम होने से अनेक समस्याएं पैदा होने लगती है। दूसरा, ठंड के दिनों में भूख अधिक लगती है और लोग उल्टा सीधा, तला भुना खाने लगते हैं। इसका सीधा असर पेट या लिवर पर ही पड़ता है।

इसलिए इस मौसम में अधिक से अधिक हरी सब्जियां, सलाद और जूस पीने की सलाह दी जाती है। क्योंकि, इस मौसम में आहार मेडिसिन की तरह काम करता है। एंटीआक्सीडेंट्स और फाइबर वाले भोजन से पेट की समस्या नहीं होती। सर्दी में सब्जियों की स्मूदी या सूप बनाकर पीने से इम्युनिटी बढ़ती है। मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत रखने के लिए बीजों को भूनकर बने पाउडर का सेवन कर सकते हैं।