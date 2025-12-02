सर्दी का 'सुपरफूड' है पाया सूप, मजबूत हड्डियों के साथ मिलेंगे ये 5 बड़े फायदे, नोट कर लें रेसिपी

गार्निश के लिए - ताजा हरा धनिया और नींबू का रस

तेल या घी - 2 से 3 चम्मच।

पाउडर मसाले - हल्दी पाउडर (1/2 चम्मच), धनिया पाउडर (1 चम्मच), नमक (स्वादानुसार), काली मिर्च पाउडर (1/2 चम्मच)।

साबुत गरम मसाले - तेज पत्ता (2), बड़ी इलायची (1), दालचीनी (1 इंच), लौंग (4-5), काली मिर्च के दाने (8-10)

प्याज - 1 मध्यम आकार का, बारीक कटा हुआ।

सबसे पहले पाए को अच्छी तरह से धो लें। अब प्रेशर कुकर में तेल या घी गर्म करें और उसमें कटा हुआ प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें।

प्याज भुन जाने पर अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें और कच्ची महक जाने तक एक मिनट के लिए भूनें।

अब हल्दी और धनिया पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं।

इसके बाद साफ किए हुए पाए और सभी साबुत मसाले डालकर 2 मिनट तक भूनें, ताकि पाए मसालों को सोख लें।

अब इसमें स्वादानुसार नमक और 6 से 8 कप पानी डालें। पानी इतना होना चाहिए कि पाए पूरी तरह से डूब जाएं।

पानी डालने के बाद कुकर का ढक्कन बंद करें। तेज आंच पर केवल एक सीटी आने दें। इसके बाद, आंच बिल्कुल धीमी कर दें और सूप को लगभग 35 से 40 मिनट तक धीमी आंच पर पकने दें। पाया सूप को धीमी आंच पर पकाना जरूरी है, ताकि हड्डियों का सारा पोषण पानी में आ सके।