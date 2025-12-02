Language
    सर्दी का 'सुपरफूड' है पाया सूप, मजबूत हड्डियों के साथ मिलेंगे ये 5 बड़े फायदे, नोट कर लें रेसिपी

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 01:59 PM (IST)

    सर्दी के मौसम में पाया सूप (बोन ब्रोथ) पीना सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है। यह हड्डियों और जोड़ों को मजबूती देता है, इम्युनिटी बढ़ाता है और भी कई फायदे देता है। अच्छी बात यह है कि इसे घर पर आसानी से बनाया जा सकता है। आइए जानें पाया सूप बनाने के फायदे क्या हैं और इसकी रेसिपी (Bone Broth Soup Recipe)।

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दी के मौसम में सूप पीना काफी फायदेमंद माना जाता है। ऐसे में आमतौर पर लोग सब्जियों के सूप को ज्यादा तवज्जो देते हैं, लेकिन क्या आपको पता है इस मौसम में पाया सूप (Bone Broth Soup) आपके लिए बेहतरीन हो सकता है? जी हैं, पाया सूप, जिसे अंग्रेजी में बोन ब्रोथ सूप कहा जाता है, सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। 

    आइए जानें पाया सूप पीना कैसे आपके लिए फायदेमंद (Bone Broth Soup Benefits) हो सकता है और इसे बनाने की रेसिपी क्या है।

    पाया सूप के फायदे क्या हैं?

    • हड्डियों और जोड़ों को मजबूती- यह कोलेजन, जिलेटिन, ग्लूकोजामाइन और कॉन्ड्रोइटिन का बेहतरीन सोर्स है। यह जोड़ों के दर्द को कम करने और हड्डियों की कमजोरी को दूर करने में बेहद सहायक होती है।
    • इम्युनिटी बूस्टर- इसमें मौजूद मिनरल्स और पोषक तत्व आपकी इम्युनिटी को बढ़ाते हैं, जिससे आप सर्दी और इन्फेक्शन से बचे रहते हैं।
    • प्रोटीन से भरपूर- यह एक नेचुरल प्रोटीन का पावरहाउस है, जो शारीरिक थकान और कमजोरी को दूर कर एनर्जी देता है।
    • पाचन में सहायक- यह सूप हल्का और आसानी से पचने वाला होता है, और आंतों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है।
    • त्वचा और बालों के लिए- हाई कोलेजन के कारण यह आपकी त्वचा की इलास्टिसिटी और बालों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में भी योगदान देता है।

    पाया सूप बनाने की रेसिपी

    सामग्री-

    • पाए- 4 से 6, अच्छी तरह से साफ किए हुए।
    • पानी - लगभग 6 से 8 कप।

    मसाले और अन्य सामग्री-

    • प्याज - 1 मध्यम आकार का, बारीक कटा हुआ।
    • अदरक-लहसुन का पेस्ट - 2 चम्मच।
    • साबुत गरम मसाले - तेज पत्ता (2), बड़ी इलायची (1), दालचीनी (1 इंच), लौंग (4-5), काली मिर्च के दाने (8-10)
    • पाउडर मसाले - हल्दी पाउडर (1/2 चम्मच), धनिया पाउडर (1 चम्मच), नमक (स्वादानुसार), काली मिर्च पाउडर (1/2 चम्मच)।
    • तेल या घी - 2 से 3 चम्मच।
    • गार्निश के लिए - ताजा हरा धनिया और नींबू का रस

    बनाने की विधि-

    • सबसे पहले पाए को अच्छी तरह से धो लें। अब प्रेशर कुकर में तेल या घी गर्म करें और उसमें कटा हुआ प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें।
    • प्याज भुन जाने पर अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें और कच्ची महक जाने तक एक मिनट के लिए भूनें।
    • अब हल्दी और धनिया पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं।
    • इसके बाद साफ किए हुए पाए और सभी साबुत मसाले डालकर 2 मिनट तक भूनें, ताकि पाए मसालों को सोख लें।
    • अब इसमें स्वादानुसार नमक और 6 से 8 कप पानी डालें। पानी इतना होना चाहिए कि पाए पूरी तरह से डूब जाएं।
    • पानी डालने के बाद कुकर का ढक्कन बंद करें। तेज आंच पर केवल एक सीटी आने दें। इसके बाद, आंच बिल्कुल धीमी कर दें और सूप को लगभग 35 से 40 मिनट तक धीमी आंच पर पकने दें। पाया सूप को धीमी आंच पर पकाना जरूरी है, ताकि हड्डियों का सारा पोषण पानी में आ सके।
    • जब प्रेशर अपने आप निकल जाए, तब ढक्कन खोलें। सूप को कटोरे में निकालें। ऊपर से काली मिर्च पाउडर, ताजा हरा धनिया और नींबू का रस डालकर गरमा गरम परोसें।
     