बहुत साधारण लगते हैं पेट के कैंसर के ये लक्षण, अनदेखा करने पर तेजी से बढ़ सकती है बीमारी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। पेट का कैंसर यानी गैस्ट्रिक कैंसर एक बहुत ही आम कैंसर, जिसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि शुरुआती स्टेज में इसके लक्षण (Stomach Cancer Signs) सामान्य पेट की समस्याओं जैसे लग सकते हैं। इसलिए लोग अक्सर इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं।

लेकिन ऐसा करने से कैंसर बढ़ने लगता है और जानलेवा साबित हो सकता है। इसलिए पेट के कैंसर के लक्षणों (Warning Signs of Stomach Cancer) पर वक्त रहते ध्यान देना जरूरी है। आइए जानें कैसे होते हैं पेट के कैंसर के लक्षण।

भूख न लगना और वजन कम होना अगर बिना किसी कोशिश के आपका वजन लगातार कम हो रहा है और आपको भूख ही नहीं लग रही, तो यह एक गंभीर संकेत हो सकता है। पेट का कैंसर शरीर के मेटाबॉलिज्म पर असर डालता है और खाना खाने की इच्छा को कम कर देता है।

निगलने में कठिनाई खाना निगलते समय दर्द या अटकने का एहसास होना भी पेट के कैंसर का लक्षण है। यह तब होता है जब पेट के ऊपरी हिस्से या खाने की नली में ट्यूमर के कारण रुकावट पैदा होती है।

लगातार अपच और सीने में जलन थोड़ा-सा खाने के बाद भी अगर आपको लगातार अपच, गैस, बदहजमी या सीने में जलन की शिकायत रहती है, तो इसे हल्के में न लें। ये समस्याएं आम हैं, लेकिन उनका लंबे समय तक बने रहना चिंता का कारण है।