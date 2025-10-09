बहुत साधारण लगते हैं पेट के कैंसर के ये लक्षण, अनदेखा करने पर तेजी से बढ़ सकती है बीमारी
पेट के कैंसर के मामले भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं। ज्यादा मसालेदार खाना, तला-भुना खाना, एसिड रिफ्ल्क्स जैसे कई कारणों से इसका जोखिम बढ़ता है। लेकिन सबसे खतरनाक बात है कि इसके लक्षण (Stomach Cancer Symptoms) शुरुआत में मामूली समस्या जैसे लगते हैं। इसलिए कई बार इसके लक्षण नजरअंदाज हो जाते हैं।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। पेट का कैंसर यानी गैस्ट्रिक कैंसर एक बहुत ही आम कैंसर, जिसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि शुरुआती स्टेज में इसके लक्षण (Stomach Cancer Signs) सामान्य पेट की समस्याओं जैसे लग सकते हैं। इसलिए लोग अक्सर इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं।
लेकिन ऐसा करने से कैंसर बढ़ने लगता है और जानलेवा साबित हो सकता है। इसलिए पेट के कैंसर के लक्षणों (Warning Signs of Stomach Cancer) पर वक्त रहते ध्यान देना जरूरी है। आइए जानें कैसे होते हैं पेट के कैंसर के लक्षण।
भूख न लगना और वजन कम होना
अगर बिना किसी कोशिश के आपका वजन लगातार कम हो रहा है और आपको भूख ही नहीं लग रही, तो यह एक गंभीर संकेत हो सकता है। पेट का कैंसर शरीर के मेटाबॉलिज्म पर असर डालता है और खाना खाने की इच्छा को कम कर देता है।
निगलने में कठिनाई
खाना निगलते समय दर्द या अटकने का एहसास होना भी पेट के कैंसर का लक्षण है। यह तब होता है जब पेट के ऊपरी हिस्से या खाने की नली में ट्यूमर के कारण रुकावट पैदा होती है।
लगातार अपच और सीने में जलन
थोड़ा-सा खाने के बाद भी अगर आपको लगातार अपच, गैस, बदहजमी या सीने में जलन की शिकायत रहती है, तो इसे हल्के में न लें। ये समस्याएं आम हैं, लेकिन उनका लंबे समय तक बने रहना चिंता का कारण है।
जी मिचलाना और उल्टी
बिना किसी कारण के लगातार जी मिचलाना या उल्टी आना भी पेट के कैंसर का एक संकेत हो सकता है। गंभीर मामलों में उल्टी के साथ खून आ सकता है, जो एक गंभीर चेतावनी है।
पेट में दर्द और बेचैनी
पेट के ऊपरी हिस्से में, अक्सर नाभि के ऊपर, लगातार बना रहने वाला दर्द या बेचैनी महसूस होना भी पेट के कैंसर का एक लक्षण है। यह दर्द हल्का, तेज या जलन जैसा महसूस भी हो सकता है।
थकान और कमजोरी
शरीर में खून की कमी या लगातार थकान और कमजोरी महसूस होना पेट के कैंसर का एक आम लक्षण है। यह थकान आराम करने से भी दूर नहीं होती।
खाने के बाद असहजता
थोड़ा-सा खाना खाने के बाद ही पेट का भरा हुआ, फूला हुआ या भारी महसूस होना भी पेट के कैंसर की चेतावनी है।
मल में बदलाव
मल का रंग काला होना पेट में खून बहने का संकेत देता है। यह खून पाचन तंत्र से गुजरते समय काला पड़ जाता है और मल के साथ निकलता है।
अगर इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इन लक्षणों को अनदेखा करना जानलेवा साबित हो सकता है।
