रोज रात को सोने से पहले करें सिर्फ 5 मिनट का मेडिटेशन, गहरी नींद के साथ 5 फायदे भी कर देंगे खुश

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। रात के 12 बज चुके हैं, कमरे में अंधेरा है... लेकिन दिमाग है कि 100 की रफ्तार से दौड़ रहा है! कभी कल की चिंता सता रही है, तो कभी आज हुई किसी बहस का खयाल आ रहा है।

क्या आपकी रातें भी ऐसी ही करवटें बदलते हुए गुजरती हैं? अगर हां, तो यह आर्टिकल खास आपके लिए ही है। हैरानी की बात यह है कि हम दिन भर अपने मोबाइल की बैटरी बचाने का ध्यान रखते हैं, लेकिन अपने खुद के दिमाग को 'रिचार्ज' करना भूल जाते हैं। हम नींद को पकड़ने की कोशिश करते हैं, और वो रेत की तरह हाथ से फिसलती जाती है।

ऐसे में, क्या आप जानते हैं कि एक छोटा सा 5 मिनट का जादुई फॉर्मूला आपकी इस बेचैनी को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है? जी हां, इसके लिए आपको हिमालय पर जाने की जरूरत नहीं है, बस सोने से पहले 5 मिनट का मेडिटेशन ही काफी है (Benefits of Nighttime Meditation)। आइए जानते हैं कि यह छोटी-सी आदत आपकी जिंदगी को कैसे बदल सकती है।

(Image Source: AI-Generated) कैसे करें शुरुआत? इसके लिए आपको किसी खास तैयारी की जरूरत नहीं है। बस सोने से ठीक पहले आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं या लेट जाएं। अपनी आंखें बंद करें और अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों के आने और जाने पर लगाएं। मन में विचार आएंगे, उन्हें आने दें और वापस ध्यान सांसों पर ले आएं।

आइए जानते हैं कि यह 5 मिनट का जादू आपको कौन से 5 बड़े फायदे देता है: गहरी और सुकून भरी नींद मेडिटेशन दिमाग के लिए एक 'स्विच ऑफ' बटन की तरह काम करता है। यह उन दौड़ते हुए विचारों को रोकता है जो आपको जगाए रखते हैं। जब दिमाग शांत होता है, तो शरीर मेलाटोनिन बेहतर तरीके से बनाता है, जिससे आपको बच्चों जैसी गहरी नींद आती है।

(Image Source: AI-Generated) तनाव और चिंता की छुट्टी पूरे दिन हम जाने-अनजाने बहुत सारा तनाव इकट्ठा कर लेते हैं। रात को ध्यान करने से शरीर में कोर्टिसोल का स्तर कम हो जाता है। आप महसूस करेंगे कि आपके कंधों और दिमाग से सारा बोझ उतर गया है और आप बिल्कुल हल्का महसूस कर रहे हैं।

अगली सुबह शानदार शुरुआत कहते हैं न, "अंत भला तो सब भला"। अगर आपकी रात सुकून भरी होगी, तो सुबह की शुरुआत चिड़चिड़ेपन से नहीं, बल्कि मुस्कुराहट और ऊर्जा के साथ होगी। आप सोकर उठने पर थकान नहीं, बल्कि ताज़गी महसूस करेंगे।

हार्ट हेल्थ में सुधार विज्ञान भी मानता है कि सोने से पहले ध्यान करने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है और दिल की धड़कन सामान्य होती है। यह आपके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है, जो लंबे समय में आपके दिल को स्वस्थ रखता है।