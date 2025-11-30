Language
    बच्चों को रोज कराएं सिर्फ 10 मिनट का मेडिटेशन, गुस्सा होगा कंट्रोल और याददाश्त में भी होगा सुधार

    By Meenakshi NaiduEdited By: Nikhil Pawar
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 07:07 AM (IST)

    आज की तेज रफ्तार जिंदगी में बच्चे पढ़ाई, कम्पिटीशन और स्क्रीन टाइम के कारण मेंटल प्रेशर में रहते हैं। ऐसे में, डेली 5–10 मिनट ध्यान करने से उनकी एकाग्रता बढ़ती है, स्ट्रेस और एंजाइटी कम होती है, इमोशनल कंट्रोल आता है, पॉजिटिव सोच विकसित होती है, क्रिएटीविटी और मेमोरी पॉवर में सुधार होता है। आइए, विस्तार से जानते हैं इसके फायदों के बारे में।

    (Image Source: Freepik) 

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आज की डिजिटल वाली भागदौड़ भरी दुनिया में बच्चे सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि कई तरह के दबावों से घिरे रहते हैं। फिर चाहे वह स्कूल का होमवर्क हो, परीक्षा का स्ट्रेस, खेल-कूद का प्रेशर या फिर मोबाइल और टीवी का अधिक इस्तेमाल। ऐसे माहौल में बच्चों का मन अशांत और भटकने लगता है, जिससे उनकी एकाग्रता, स्वास्थ्य और भावनात्मक संतुलन पर असर पड़ता है।

    ऐसी स्थिति में, ध्यान यानी मेडिटेशन एक ऐसा प्रभावी उपाय है, जो बच्चों के मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक विकास के लिए बेहद लाभकारी है। रोजाना कुछ मिनट ध्यान करने से उनके जीवन में कई पॉजिटिव बदलाव आ सकते हैं। आइए जानें कुछ अहम कारण (Meditation Benefits For Kids) जिनसे बच्चों को हर दिन मेडिटेशन जरूर करना चाहिए।

    (Image Source: Freepik) 

    फोकस होता है बेहतर

    ध्यान बच्चों के दिमाग को शांत करता है, जिससे वे पढ़ाई, खेल या किसी भी काम में अधिक फोकस कर पाते हैं। यह उनकी सीखने की क्षमता को बढ़ाता है।

    स्ट्रेस और एंग्जायटी में कमी

    परीक्षा, प्रोजेक्ट या कॉम्पटीशन का प्रेशर बच्चों में स्ट्रेस पैदा करता है। ध्यान करने से मन शांत होता है और चिंता कम होती है, जिससे वे आत्मविश्वास से आगे बढ़ते हैं।

    भावनाओं पर नियंत्रण

    ध्यान बच्चों को अपनी भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने की क्षमता देता है। इससे गुस्सा, रोना या चिड़चिड़ापन काफी कम हो जाता है।

    पॉजिटिव सोच का विकास

    मेडिटेशन मन में पॉजिटिव एनर्जी भरता है, जिससे बच्चे आत्मविश्वासी बनते हैं और कठिन परिस्थितियों का सामना मुस्कुराकर करते हैं।

    क्रिएटिविटी बढ़ती है

    जब मन शांत होता है, तो सोचने-समझने की क्षमता बढ़ती है। ध्यान बच्चों की कल्पनाशक्ति को जगाता है, जिससे वे पढ़ाई के साथ-साथ कला, संगीत और खेल में भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं।

    नींद की गुणवत्ता में सुधार

    ध्यान करने से मन का स्ट्रेस घटता है और बच्चे जल्दी सो पाते हैं। अच्छी और गहरी नींद उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जरूरी है।

    सीखने की क्षमता में बढ़ोतरी

    ध्यान मस्तिष्क की कार्यक्षमता बढ़ाता है, जिससे याददाश्त मजबूत होती है और पढ़ाई में बेहतर रिजल्ट मिलते हैं।

    फिजिकल हेल्थ को फायदा

    ध्यान के दौरान गहरी सांस लेने से शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, जिससे इम्यून पॉवर मजबूत होती है और एनर्जी का लेवल ऊंचा रहता है।

    अनुशासन और अच्छे संस्कार

    नियमित ध्यान से बच्चों में धैर्य, अनुशासन और आत्मनियंत्रण जैसे गुण विकसित होते हैं, जो उन्हें एक जिम्मेदार और संवेदनशील इंसान बनाते हैं।

    रोज सिर्फ 5–10 मिनट ध्यान करने से बच्चों की पर्सनेलिटी, हेल्थ और मानसिक संतुलन सभी मजबूत होते हैं। यह एक ऐसी आदत है जिसे उनके पेरेंट्स को अपने बच्चों की दिनचर्या में जरूर शामिल करना चाहिए।

