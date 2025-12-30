हाई यूरिक एसिड कंट्रोल करने के लिए आज ही थाली से हटा दें ये 5 चीजें और शामिल करें ये 5 फूड्स
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आजकल की बदलती लाइफस्टाइल और गलत खानपान की वजह से यूरिक एसिड का लेवल बढ़ना (High Uric Acid) एक आम समस्या बन चुकी है। यह न केवल गठिया जैसी तकलीफें पैदा करता है, बल्कि हाई ब्लड प्रेशर को भी ट्रिगर कर सकता है।
दरअसल, जब शरीर में यूरिक एसिड अधिक हो जाता है, तो यह जोड़ों में क्रिस्टल के रूप में जमा होकर दर्द और सूजन का कारण बनता है। साथ ही, यह ब्लड प्रेशर को असंतुलित कर हार्ट डिजीज का खतरा भी बढ़ा देता है। इसलिए ऐसे में सही खानपान अपनाना बेहद जरूरी है (Uric Acid Control Tips)। आइए जानें हाई यूरिक एसिड कम करने के लिए क्या खाएं और क्या नहीं।
यूरिक एसिड बढ़ाने वाले फूड्स
- रेड मीट और ऑर्गन मीट (जैसे लीवर, किडनी)- इनमें प्यूरीन की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे यूरिक एसिड तेजी से बढ़ता है।
- सीफूड (सार्डिन, मैकरल, ऐन्कोवीज, प्रॉन्स)- ये भी प्यूरीन-रिच होते हैं और ब्लड प्रेशर पर बुरा असर डाल सकते हैं।
- शराब, खासकर बीयर- यह न केवल यूरिक एसिड बढ़ाती है, बल्कि डिहाइड्रेशन कर ब्लड प्रेशर भी बढ़ा सकती है।
- शुगर वाली ड्रिंक्स और फ्रक्टोज सिरप- सॉफ्ट ड्रिंक्स और पैकेज्ड जूस यूरिक एसिड व मोटापा दोनों बढ़ाते हैं।
- फास्ट फूड और डीप फ्राई आइटम्स- इनमें ट्रांस फैट और ज्यादा नमक होता है, जो यूरिक एसिड और बीपी दोनों के लिए हानिकारक हैं।
हाई यूरिक एसिड कम करने के लिए क्या खाएं?
- लो-फैट डेयरी प्रॉडक्ट्स- दही और स्किम्ड दूध यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में मददगार हैं।
- ताजे फल- चेरी, स्ट्रॉबेरी, सेब और नींबू यूरिक एसिड घटाने और बीपी को संतुलित रखने में मदद करते हैं।
- सब्जियां- लौकी, तोरी, परवल, टमाटर और पालक जैसी हरी सब्जियां शरीर को डिटॉक्स करती हैं।
- होल ग्रेन्स- ब्राउन राइस, ओट्स और मल्टीग्रेन आटा ब्लड प्रेशर को स्थिर रखते हैं।
- नट्स और सीड्स- बादाम, अखरोट, अलसी के बीज में अच्छे फैट्स और फाइबर होते हैं।
हेल्दी कुकिंग टिप्स
- ऑयली और डीप फ्राई फूड्स से बचें, इसकी जगह स्टीमिंग, ग्रिलिंग या उबालने की विधि अपनाएं।
- खाने में कम नमक और लो-सोडियम मसाले इस्तेमाल करें।
- दाल और सब्जियों को पकाते समय ज्यादा तेल या घी का इस्तेमाल न करें।
- नींबू का रस, हर्ब्स और मसालों से फ्लेवर बढ़ाएं, जिससे ज्यादा नमक की जरूरत न पड़े।
- भरपूर मात्रा में पानी पिएं, जिससे यूरिक एसिड शरीर से बाहर निकल सके।
