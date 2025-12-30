Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    हाई यूरिक एसिड कंट्रोल करने के लिए आज ही थाली से हटा दें ये 5 चीजें और शामिल करें ये 5 फूड्स

    By Meenakshi NaiduEdited By: Swati Sharma
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 07:12 PM (IST)

    यूरिक एसिड हमारे शरीर में बनने वाला नेचुरल वेस्ट प्रोडक्ट है। लेकिन यह परेशानी का कारण तब बन जाता है, जब यह शरीर में जमा होने लगता है। इसके कारण जोड़ो ...और पढ़ें

    Hero Image

    नेचुरली कैसे कम करें यूरिक एसिड? (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आजकल की बदलती लाइफस्टाइल और गलत खानपान की वजह से यूरिक एसिड का लेवल बढ़ना (High Uric Acid) एक आम समस्या बन चुकी है। यह न केवल गठिया जैसी तकलीफें पैदा करता है, बल्कि हाई ब्लड प्रेशर को भी ट्रिगर कर सकता है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरअसल, जब शरीर में यूरिक एसिड अधिक हो जाता है, तो यह जोड़ों में क्रिस्टल के रूप में जमा होकर दर्द और सूजन का कारण बनता है। साथ ही, यह ब्लड प्रेशर को असंतुलित कर हार्ट डिजीज का खतरा भी बढ़ा देता है। इसलिए ऐसे में सही खानपान अपनाना बेहद जरूरी है (Uric Acid Control Tips)। आइए जानें हाई यूरिक एसिड कम करने के लिए क्या खाएं और क्या नहीं।

    High Uric Acid Symptoms (2)

    (AI Generated Image) 

    यूरिक एसिड बढ़ाने वाले फूड्स

    • रेड मीट और ऑर्गन मीट (जैसे लीवर, किडनी)- इनमें प्यूरीन की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे यूरिक एसिड तेजी से बढ़ता है।
    • सीफूड (सार्डिन, मैकरल, ऐन्कोवीज, प्रॉन्स)- ये भी प्यूरीन-रिच होते हैं और ब्लड प्रेशर पर बुरा असर डाल सकते हैं।
    • शराब, खासकर बीयर- यह न केवल यूरिक एसिड बढ़ाती है, बल्कि डिहाइड्रेशन कर ब्लड प्रेशर भी बढ़ा सकती है
    • शुगर वाली ड्रिंक्स और फ्रक्टोज सिरप- सॉफ्ट ड्रिंक्स और पैकेज्ड जूस यूरिक एसिड व मोटापा दोनों बढ़ाते हैं
    • फास्ट फूड और डीप फ्राई आइटम्स- इनमें ट्रांस फैट और ज्यादा नमक होता है, जो यूरिक एसिड और बीपी दोनों के लिए हानिकारक हैं।

    हाई यूरिक एसिड कम करने के लिए क्या खाएं? 

    • लो-फैट डेयरी प्रॉडक्ट्स- दही और स्किम्ड दूध यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में मददगार हैं।
    • ताजे फल- चेरी, स्ट्रॉबेरी, सेब और नींबू यूरिक एसिड घटाने और बीपी को संतुलित रखने में मदद करते हैं।
    • सब्जियां- लौकी, तोरी, परवल, टमाटर और पालक जैसी हरी सब्जियां शरीर को डिटॉक्स करती हैं।
    • होल ग्रेन्स- ब्राउन राइस, ओट्स और मल्टीग्रेन आटा ब्लड प्रेशर को स्थिर रखते हैं।
    • नट्स और सीड्स- बादाम, अखरोट, अलसी के बीज में अच्छे फैट्स और फाइबर होते हैं।
    Uric Acid Control Diet
     
    (AI Generated Image)

    हेल्दी कुकिंग टिप्स

    • ऑयली और डीप फ्राई फूड्स से बचें, इसकी जगह स्टीमिंग, ग्रिलिंग या उबालने की विधि अपनाएं।
    • खाने में कम नमक और लो-सोडियम मसाले इस्तेमाल करें।
    • दाल और सब्जियों को पकाते समय ज्यादा तेल या घी का इस्तेमाल न करें।
    • नींबू का रस, हर्ब्स और मसालों से फ्लेवर बढ़ाएं, जिससे ज्यादा नमक की जरूरत न पड़े।
    • भरपूर मात्रा में पानी पिएं, जिससे यूरिक एसिड शरीर से बाहर निकल सके।
     
    Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।