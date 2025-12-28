शहरी महिलाओं में क्यों तेजी से बढ़ रहा है PCOS और मोटापा? असली वजह जानकर चौक जाएंगी आप

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आज के शहरी भारत में PCOS (पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम), मोटापा और हार्मोनल असंतुलन शहरी महिलाओं में तेजी से बढ़ती समस्या बन गए हैं। इनके पीछे की सबसे बड़ी वजह है तेजी से बदलती लाइफस्टाइल। शहरी माहौल में रहन-सहन और खान-पान में काफी बदलाव आ चुका है, जिसके कारण महिलाओं में ये समस्याएं बढ़ रही हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इन समस्याओं के पीछे लाइफस्टाइल से जुड़े कारणों और बचाव के तरीकों के बारे में जानने के लिए हमने डॉ. मनन गुप्ता (चेयरमैन एंड एचओडी ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी, एलांटिस हेल्थ केयर नई दिल्ली) से बात की। आइए जानें इस बारे में डॉक्टर क्या कहते हैं।

आधुनिक जीवनशैली शहरों में रोजमर्रा का रूटीन अक्सर बिजी, स्ट्रेसफुल और सेडेंटरी होती है। लंबे समय तक डेस्क पर बैठे रहना, फिजिकल एक्टिविटीज की कमी, और अनियमित स्लीप साइकिल शरीर की नेचुरल सार्केडियन रिदम को बिगाड़ते हैं। इससे इंसुलिन रेजिस्टें, थायरॉयड असंतुलन और कोर्टिसोल का स्तर बढ़ता है, जो सीधे PCOS और वजन बढ़ने से जुड़ा है।

डाइट में बदलाव शहरी खानपान में प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड कार्ब्स, शुगर से भरपूर ड्रिंक्स और अनहेल्दी फैट्स की भरमार है। ऐसी डाइट न सिर्फ मोटापा बढ़ाती है, बल्कि शरीर में सूजन और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी पैदा करती हैं। साथ ही, पोषक तत्वों की कमी, खासतौर से विटामिन-डी, आयरन और ओमेगा-3, भी हार्मोनल बैलेंस को और प्रभावित करते हैं।