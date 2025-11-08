35 से अधिक उम्र की महिलाओं में मसल्स रिकवरी के लिए ये हैं बेस्ट हाई प्रोटीन फूड्स

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। 35 की उम्र के बाद महिलाओं के शरीर में कई बायलॉजिकल बदलाव आते हैं, जिनमें से एक है मसल्स मास का धीरे-धीरे कम होना। इस उम्र में महिलाओं को अपने मसल्स की रिकवरी और मजबूती के लिए प्रोटीन की जरूरत बढ़ जाती है।

खासकर अगर वे नियमित रूप से वर्कआउट या योग करती हैं, तो मसल्स रिकवरी के लिए हाई प्रोटीन फूड्स का सेवन करना बेहद जरूरी हो जाता है। प्रोटीन न सिर्फ मसल्स टिशू को रिपेयर करता है, बल्कि शरीर की एनर्जी बनाए रखने, हार्मोनल बैलेंस और मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त रखने में भी अहम भूमिका निभाता है। आइए जानें कुछ बेहतरीन हाई प्रोटीन फूड्स के बारे में, जो 35 से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए मसल्स रिकवरी में मददगार हैं।

पनीर

पनीर एक बेहतरीन वेजिटेरियन प्रोटीन स्रोत है। इसमें मौजूद केसिन प्रोटीन मसल्स को धीरे-धीरे पोषण देता है, जिससे रिकवरी रातभर बेहतर होती है। 100 ग्राम पनीर में लगभग 18-20 ग्राम प्रोटीन होता है।

अंडे

अंडा सम्पूर्ण प्रोटीन का अच्छा स्रोत है जिसमें सभी 9 आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं। यह मसल्स के टिशू को रिपेयर करने और रिकवरी तेज करने में सहायक है।

दालें और चना

मूंग दाल, मसूर दाल और काला चना जैसे फूड्स में भरपूर मात्रा में प्रोटीन के साथ-साथ फाइबर और आयरन भी होते हैं। इन्हें स्प्राउट्स के रूप में लेना अधिक फायदेमंद होता है।

ग्रीक योगर्ट (दही)

ग्रीक योगर्ट में सामान्य दही से दोगुना प्रोटीन पाया जाता है और यह पाचन के लिए भी आसान होता है। वर्कआउट के बाद इसे फल या नट्स के साथ लेने से रिकवरी तेज होती है।

टोफू और सोया प्रॉडक्ट्स

टोफू और सोया दूध में प्लांट बेस्ड हाई-क्वालिटी प्रोटीन होता है। खासकर वे महिलाएं जो शाकाहारी हैं, उनके लिए यह एक शानदार ऑप्शन है।

नट्स और सीड्स

बादाम, अखरोट, कद्दू के बीज और चिया सीड्स में प्रोटीन के साथ-साथ ओमेगा-3 फैटी एसिड भी होते हैं, जो मसल्स की सूजन को कम कर रिकवरी में सहायता करते हैं।

चिकन और मछली

अगर आप नॉनवेज खाती हैं तो चिकन ब्रेस्ट और फिश जैसे साल्मन या टुना आपके लिए आदर्श हैं। ये लीन प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत हैं जो मसल्स को रिपेयर करते हैं।

इन फूड्स को संतुलित मात्रा में अपने डाइट में शामिल करने से न सिर्फ मसल्स की रिकवरी तेज होगी, बल्कि शरीर मजबूत,एनर्जेटिक और ऐक्टिव भी बना रहेगा।