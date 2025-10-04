Language
    स्किन के लिए वरदान है मसूर की दाल, खूबसूरत दिखने के लिए बस इस तरह करें इस्तेमाल और देखें कमाल

    By Digital Desk Edited By: Harshita Saxena
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 10:59 AM (IST)

    मसूर दाल हमारी स्किन के लिए एक नेचुरल औषधि की तरह काम करती है। इसमें प्रोटीन एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स की अच्छी मात्रा पाई जाती है जो स्किन को पोषण देने दाग-धब्बे हटाने टैन कम करने और स्किन की रंगत निखारने में मददगार होती है। आइए जानते हैं कैसे करें इसका इस्तेमाल

    स्किन के लिए ऐसे करें मसूर दाल का इस्तेमाल (Picture Credit- Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। नेचुरल चीजों से ब्यूटी निखारने की परंपरा भारत में सदियों पुरानी है और मसूर दाल (लाल दाल) उसमें एक प्रमुख स्थान रखती है। मसूर दाल सिर्फ एक पौष्टिक दाल नहीं नहीं, बल्कि स्किन के लिए एक शक्तिशाली ब्यूटी कंपोनेन्ट भी है।

    इसमें प्रोटीन, आयरन, विटामिन बी1, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो स्किन को डीप क्लीन कर उसे डीप नरिशमेंट देता है।यह स्किन की रंगत सुधारने, टैन हटाने, मुंहासों को कम करने और स्किन को जवान बनाए रखने में मदद करती है। तो आईए जानते हैं कि त्वचा के लिए मसूर दाल कैसे फायदेमंद है, इसका उपयोग कैसे करें और कुछ खास जानकारियां-

    त्वचा के लिए मसूर दाल के फायदे

    • डेड स्किन हटाए- मसूर दाल एक बेहतरीन एक्सफोलिएटर है, जो स्किन से डेड सेल्स हटाकर नई चमक प्रदान करती है।
    • दाग-धब्बे कम करे- इसमें मौजूद नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट त्वचा के दाग-धब्बों, झाइयों और टैन को हल्का करते हैं।
    • ऑयली स्किन को बैलेंस करे- मसूर दाल एक्स्ट्रा ऑयल को अवशोषित करके स्किन को मैट फिनिश देती है।
    • एंटी-एजिंग गुण- इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट झुर्रियों को कम करते हैं और स्किन को टाइट बनाए रखते हैं।
    • स्किन ब्राइटनिंग में मददगार- इससे बने मास्क के नियमित उपयोग से स्किन की रंगत को निखारा और एक समान बनाया जा सकता है।

    मसूर दाल को इस्तेमाल करने के तरीके

    • ग्लोइंग फेस पैक- 2 चम्मच मसूर दाल को रातभर पानी में भिगो दें।सुबह बारीक पीसकर उसमें 1 चम्मच दूध और कुछ बूंदें गुलाब जल मिलाएं।इसे चेहरे और गर्दन पर लगाकर 15-20 मिनट बाद वॉश कर लें।
    • एक्सफोलिएटिंग स्क्रब- सूखी मसूर दाल को दरदरा पीसें।उसमें 1 चम्मच शहद और ½ चम्मच नींबू का रस मिलाएं।हल्के हाथों से चेहरे पर 2-3 मिनट स्क्रब करें, फिर पानी से वॉश कर लें।
    • एक्ने और दाग-धब्बों के लिए मास्क- इन स्किन प्रॉब्लम्स से छुटकारा पाने के लिए मसूर दाल पाउडर में ½ चम्मच हल्दी और 1 चम्मच चंदन पाउडर मिलाएं।गुलाब जल डालकर लेप बनाएं और केवल प्रभावित हिस्सों पर लगाएं।

    ध्यान रखें

    • ड्राई स्किन वालों को इसमें मलाई, दही या नारियल तेल मिलाना चाहिए।
    • सेंसिटिव स्किन पर पहले पैच टेस्ट करें।
    • हफ्ते में 2–3 बार से अधिक प्रयोग न करें।

    मसूर दाल ब्यूटी के लिए एक मल्टीपर्पस और नेचुरल उपाय है। इसके नियमित प्रयोग से स्किन हेल्दी, चमकदार और जवां बनी रहती है। यह एक ऐसा घरेलू नुस्खा है जो बिना कैमिकल रिएक्शन के आपकी त्वचा को अंदर से संवारता है।

