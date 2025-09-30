लॉन्ग-लास्टिंग Makeup के लिए फॉलो करें 8 स्टेप्स, चेहरा दिखेगा एकदम नेचुरल और परफेक्ट

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। फ्लॉलेस और लॉन्ग-लास्टिंग मेकअप सिर्फ अच्छे प्रॉडक्ट्स पर ही निर्भर नहीं करता, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपने अपने चेहरे को कितनी अच्छी तरह से मेकअप के लिए तैयार किया है। स्किन को सही ढंग से तैयार किए बिना मेकअप पैची, केकी या जल्दी खराब हो सकता है। इसलिए जब आप अपने चेहरे को मेकअप से पहले अच्छे से तैयार करती हैं, तो न केवल मेकअप बेहतर दिखता है बल्कि आपकी स्किन भी हेल्दी रहती है। तो आइए जानें वो जरूरी स्टेप्स जो मेकअप से पहले अपनाने चाहिए।

क्लींजिंग

सबसे पहले चेहरे को किसी माइल्ड फेसवॉश या क्लीनिंग जेल से धोकर साफ करें। यह स्टेप स्किन से धूल-मिट्टी, पसीना और एक्स्ट्रा ऑयल को हटाकर उसे फ्रेश बनाता है।

एक्सफोलिएशन

हफ्ते में 2-3 बार स्क्रब करने से डेड स्किन सेल्स हट जाते हैं और स्किन स्मूद हो जाती है। स्मूद स्किन पर मेकअप अच्छे से ब्लेंड होता है और ग्लोइंग फिनिश देता है।

टोनिंग

टोनर स्किन के पोर्स को टाइट करता है और स्किन के पी एच लेवल को बैलेंस करता है। इससे मेकअप लंबे समय तक टिका रहता है और ऑयल कंट्रोल में भी मदद मिलती है।

मॉइश्चराइजिंग

चेहरे को अच्छे से हाइड्रेट करना बेहद जरूरी है। ड्राई स्किन पर मेकअप पैची हो सकता है। अपने स्किन टाइप के अनुसार लाइट या रिच मॉइश्चराइजर लगाएं ताकि स्किन सॉफ्ट और प्लम्प दिखे।

आई क्रीम

आंखों के नीचे की स्किन सेंसिटिव होती है, इसलिए वहां हल्की आई क्रीम जरूर लगाएं। इससे फाइन लाइन्स स्मूद होती हैं और कंसीलर अच्छे से सेट होता है।

लिप केयर

सॉफ्ट सॉफ्ट होंठों के लिए लिप बाम लगाएं। इससे लिपस्टिक आसानी से लगेगी और होंठों पर क्रैक नहीं दिखेगा।

प्राइमर लगाना न भूलें

प्राइमर एक बेस तैयार करता है जो मेकअप को लंबे समय तक टिकने में मदद करता है। यह स्किन की टेक्सचर को स्मूद बनाता है और ओपन पोर्स को कम दिखाता है।

सही बेस का चुनाव

मेकअप की नींव यानी फाउंडेशन या बीबी क्रीम स्किन टोन और स्किन टाइप के अनुसार होनी चाहिए। इससे चेहरा नेचुरल और फ्लॉलेस दिखता है।

हर परफेक्ट मेकअप लुक की शुरुआत होती है सही स्किन की तैयारी से। ऐसे में, इन स्टेप्स को अपनाकर आप न केवल अपने मेकअप की क्वालिटी बढ़ा सकती हैं, बल्कि अपनी स्किन को भी हेल्दी बनाए रख सकती हैं।

Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लें।