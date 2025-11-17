क्या ज्यादा प्रोटीन खाने से भी बढ़ सकता है यूरिक एसिड? इन 5 लक्षणों से कर सकते हैं इसकी पहचान

प्लांट-बेस्ड प्रोटीन- दालें, राजमा, छोले, पालक, मशरूम आदि में भी प्यूरीन होता है, लेकिन आमतौर पर ये एनिमल प्रोटीन की तुलना में कम जोखिम पैदा करते हैं।

इसलिए प्रोटीन को सीमित मात्रा में डाइट में शामिल करें, खासकर मीट और सी फूड्स को। इन्हें ज्यादा मात्रा में खाने से शरीर में प्यूरिन बढ़ता है, जिसके कारण यूरिक एसिड बढ़ सकता है।

(AI Generated Image)

जोड़ों में तेज दर्द और सूजन- यह सबसे आम लक्षण है। अक्सर यह दर्द रात के समय या सुबह उठते वक्त अचानक शुरू होता है। यह आमतौर पर पैर के अंगूठे के जोड़ में होता है, लेकिन यह टखनों, घुटनों, एड़ियों, कलाइयों और उंगलियों में भी हो सकता है। प्रभावित जॉइन्ट लाल, सूजा हुआ और छूने पर बेहद गर्म महसूस हो सकता है।

जोड़ों में अकड़न- बढ़े हुए यूरिक एसिड की वजह से जोड़ों की मूवमेंट प्रभावित हो सकती है। उन्हें हिलाने-डुलाने में तकलीफ हो सकती है और अकड़न महसूस हो सकती है।

त्वचा में खुजली और चकत्ते- जब यूरिक एसिड क्रिस्टल त्वचा के नीचे जमा हो जाते हैं, तो इन्हें टोफी कहा जाता है। ये सफेद या मोती जैसे दाने या गांठ की तरह दिख सकते हैं, जो आमतौर पर उंगलियों, कानों, कोहनी या घुटनों पर बनते हैं। इनके आसपास की त्वचा में खुजली और जलन हो सकती है।

थकान और बेचैनी- शरीर में चल रही सूजन और दर्द की वजह से व्यक्ति को असामान्य थकान और बेचैनी महसूस हो सकती है।