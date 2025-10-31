यूरिक एसिड को नेचुरल तरीके से कम करेंगी ये 5 सब्जियां, जोड़ों के दर्द से भी मिलेगी राहत

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप जानते हैं यूरिक एसिड हमारे शरीर में बनने वाला एक नेचुरल वेस्ट प्रोडक्ट है। इसलिए किडनी इसे ब्लड से फिल्टर करके बाहर निकाल देती है। लेकिन फिर भी कुछ मात्रा में यूरिक एसिड शरीर में मौजूद होता ही है। यह परेशानी का कारण तब बनता है, जब यूरिक एसिड हमारे शरीर में जमा (High Uric Acid) होने लगता है।

शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने के कारण जोड़ों में दर्द, सूजन और अकड़न आम समस्या है। लेकिन अच्छी बात यह है कि डाइट की मदद से यूरिक एसिड को नेचुरली कम किया जा सकता है। कुछ सब्जियां शरीर में जमा यूरिक एसिड को कम करने में मदद करती हैं। आइए जानें किन सब्जियों (Vegetables to Lower Uric Acid) को खाने से यूरिक एसिड कम किया जा सकता है।

लौकी लौकी को यूरिक एसिड का दुश्मन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसमें पानी की मात्रा ज्यादा और प्यूरीन की मात्रा न के बराबर होती है। यह शरीर को डिटॉक्सीफाई करने, यूरिक एसिड को घोलने और किडनी के जरिए बाहर निकालने का काम करती है। साथ ही, यह पाचन को दुरुस्त रखती है और वजन कम करने में भी सहायक है, जो यूरिक एसिड को कंट्रोल करने का एक अहम पहलू है।

करेला करेले का कड़वा स्वाद भले ही अच्छा न लगे, लेकिन यह सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। करेले में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो गाउट के कारण होने वाली जोड़ों की सूजन और दर्द को कम करते हैं। यह शरीर के मेटाबॉलिज्म को ठीक रखकर यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में मदद करता है।

गाजर गाजर बीटा-कैरोटीन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। यह शरीर में यूरिक एसिड को बैलेंस करने और उसे बाहर निकालने में सहायक मानी जाती है। गाजर में मौजूद एल्कलाइन शरीर के एसिड-बेस बैलेंस को ठीक रखता है, जो यूरिक एसिड को कम करने के लिए जरूरी है।

खीरा खीरा यूरिक एसिड कम करने में मदद करता है। इसमें लगभग 95% पानी होता है, जो यूरिक एसिड को पतला करके यूरीन के रास्ते शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। साथ ही, यह एक डायूरेटिक की तरह काम करता है, जिससे यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन बढ़ जाता है।