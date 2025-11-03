आपके किचन में मौजूद 4 चीजें हैं कई बीमारियों का तोड़, कॉर्डियोलॉजिस्ट ने गिनाए फायदे

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सेहतमंद रहना इन दिनों काफी जरूरी हो गया है। खराब होती हवा और बिगड़ती लाइफस्टाइल कई तरह की समस्याओं का कारण बनती है। ऐसे में ज्यादातर लोग खुद को हेल्दी रखने के लिए कई तरह सप्लीमेंट्स की मदद लेते हैं। शरीर में किसी चीज की कमी होने पर भी लोग सबसे पहले सप्लीमेंट्स का ही सहारा लेते हैं।

हालांकि, बदलते दौर में अक्सर हम यह भूल जाते हैं कि भारतीय खानपान अपने आप में गुणों का खजाना है, जो आपको कई तरह की समस्याओं से बचाता है और हेल्दी रखता है। आपके किचन में मौजूद फूड्स आपको सेहतमंद बनाने में मदद कर सकते हैं। ऐसा हम नहीं बल्कि खुद डॉक्टर का कहना है। जी हां, हाल ही में कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. आलोक चोपड़ा ने अपने एक इंस्टाग्राम वीडियो के जरिए बताया कि कैसे किचन में रखी 4 चीजें आपकी सेहत को कई सारे फायदे पहुंचा सकती है। आइए जानते हैं कौन-सी हैं ये 4 चीजें-

View this post on Instagram A post shared by Alok Chopra (@dralokchopra) A2 घी किचन में मौजूद हेल्दी चीजों की इस लिस्ट में डॉक्टर ने सबसे पहला नाम A2 घी का बताया। यह उन गायों के दूध से बना शुद्ध घी है, जो सिर्फ A2 टाइप बीटा-कैसिइन प्रोटीन प्रोड्यूस करती हैं। कार्डियोलॉजिस्ट के मुताबित यह घी शरीर और दिमाग के लिए काफी फायदेमंद होता है।