    आपके किचन में मौजूद 4 चीजें हैं कई बीमारियों का तोड़, कॉर्डियोलॉजिस्ट ने गिनाए फायदे

    By Harshita Saxena Edited By: Harshita Saxena
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 07:33 PM (IST)

    आजकल स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, और लोग अक्सर सप्लीमेंट्स का सहारा लेते हैं। लेकिन, डॉ. आलोक चोपड़ा के अनुसार, हमारी रसोई में मौजूद 4 चीजें हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद हैं। इनमें A2 घी, हर्ब्स और मसाले, ड्राई फ्रूट्स, और फलियां और दालें शामिल हैं। ये चीजें हमें कई बीमारियों से बचाती हैं और स्वस्थ रखने में मदद करती हैं।

    Hero Image

    किचन में छुपे सेहत के राज: 4 चीजें जो रखेंगी आपको बीमारियों से दूर (Picture Credit- AI Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सेहतमंद रहना इन दिनों काफी जरूरी हो गया है। खराब होती हवा और बिगड़ती लाइफस्टाइल कई तरह की समस्याओं का कारण बनती है। ऐसे में ज्यादातर लोग खुद को हेल्दी रखने के लिए कई तरह सप्लीमेंट्स की मदद लेते हैं। शरीर में किसी चीज की कमी होने पर भी लोग सबसे पहले सप्लीमेंट्स का ही सहारा लेते हैं।

    हालांकि, बदलते दौर में अक्सर हम यह भूल जाते हैं कि भारतीय खानपान अपने आप में गुणों का खजाना है, जो आपको कई तरह की समस्याओं से बचाता है और हेल्दी रखता है। आपके किचन में मौजूद फूड्स आपको सेहतमंद बनाने में मदद कर सकते हैं। ऐसा हम नहीं बल्कि खुद डॉक्टर का कहना है। जी हां, हाल ही में कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. आलोक चोपड़ा ने अपने एक इंस्टाग्राम वीडियो के जरिए बताया कि कैसे किचन में रखी 4 चीजें आपकी सेहत को कई सारे फायदे पहुंचा सकती है। आइए जानते हैं कौन-सी हैं ये 4 चीजें- 

     
     
     
     A2 घी

    a2 ghee

    किचन में मौजूद हेल्दी चीजों की इस लिस्ट में डॉक्टर ने सबसे पहला नाम A2 घी का बताया। यह उन गायों के दूध से बना शुद्ध घी है, जो सिर्फ A2 टाइप बीटा-कैसिइन प्रोटीन प्रोड्यूस करती हैं। कार्डियोलॉजिस्ट के मुताबित यह घी शरीर और दिमाग के लिए काफी फायदेमंद होता है।

    हर्ब्स और मसाले

    herbs

    डॉ. चोपड़ा ने बताया कि हमारी रसोई में मौजूद हर्ब्स और मसाले किसी हीरो से कम नहीं है। इनके फायदों की वजह से इन्हें अनदेखा नहीं करना चाहिए। किचन में रखे ये मसाले सेहत को कई सारे फायदे पहुंचाते हैं।

    मसाले एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं और कई अध्ययनों से यह पता चलता है कि ये मसाले हाई ब्लड शुगर और सर्कुलेटिंग लिपिड के कारण होने वाली टिश्यू डैमेज और सूजन से बचाते हैं।

    ड्राई फ्रूट्स

    dry fruits

    ड्राई फ्रूट् हमारी सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। ये हेल्दी फैट्स से भरपूर होते हैं और इन्हें डाइट में शामिल करने से सेल रिपेयरिंग में मदद मिलती है। साथ ही कॉग्नेटिव एबिलिटी भी बेहतर होती है, जिससे सोच-विचार की क्षमता बेहतर होती है।

    फलियां और दालें

    pulses

    प्रोटीन की कमी दूर करने के लिए ये वेजिटेरियन्स के लिए एक बढ़िया ऑप्शन है। कार्डियोलॉजिस्ट के मुताबिक इन्हें डाइट में शामिल करने से दिनभर एनर्जी बनाए रखने में मदद मिलती है और मांसपेशियों का स्वास्थ्य बेहतर होता है।


