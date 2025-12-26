93 मिलियन बिरयानी और करोड़ों का केक! यहां देखें 2025 में भारतीयों ने ऑनलाइन सबसे ज्यादा क्या मंगवाया

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। बस कुछ ही दिन बाद हम सब नए साल का स्वागत करेंगे। पुराना साल बस बीतने वाला है और इस साल के खत्म होने से पहले लोग एक बार पीछे मुड़कर बीते दिनों को याद कर रहे हैं। इस साल कई ऐसी चीजें हुई, जो लोगों को हमेशा याद रहेंगी।

हर बार साल खत्म होने पर तरह-तरह की रिपोर्ट्स सामने आई हैं। इसी क्रम में हाल ही में एक फूड डिलीवरिंग प्लेटफॉर्म ने अपनी एक रिपोर्ट शेयर की है, जिसमें यह पता चला कि साल 2025 में लोगों ने ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने के लिए किस डिश को सबसे ज्यादा पसंद किया। आइए जानते हैं साल 2025 में कौन-सा खाना रहा लोगों का सबसे ज्यादा फेवरेट-

इस साल भी बिरयानी ने मारी बाजी सामने आई इस रिपोर्ट में पता चला कि साल 2025 में कुल 93 मिलियन बिरयानी ऑर्डर की गई। ऑर्डर की गई यह बिरयानी प्रति मिनट 194 बिरयानी थालियों (प्रति सेकंड 3.25) के बराबर है।

वहीं, सबसे ज्यादा ऑर्डर किए गए खाने में चिकन बिरयानी ने टॉप किया, जिसे 57.7 मिलियन ऑर्डर किया गया और वो भी सबसे ज्यादा रिपीट रेट पर। इसके बाद सबसे ज्यादा ऑर्डर किए गए व्यंजनों बर्गर 44.2 मिलियन ऑर्डर, पिज्जा 40.1 मिलियन और वेज डोसा 26.2 मिलियन था।

किस समय क्या हुआ ऑर्डर? शाम के नाश्ते के समय (3-7 बजे): शाम की हल्की भूख के लिए बर्गर की लोकप्रियता सबसे ज्यादा रही। साथ ही चाय-समोसे का चलन भी बरकरार रहा। नाश्ते के समय बर्गर सबसे पसंदीदा रहे, जिनमें चिकन बर्गर (6.3 मिलियन) और वेज बर्गर (4.2 मिलियन) सबसे आगे थे।

वहीं, चिकन रोल (4.1 मिलियन), वेज पिज्जा (3.6 मिलियन) और चिकन नगेट्स (2.9 मिलियन) का भी अच्छा खासा चलन रहा। चाय-समोसे का चलन भी बरकरार रहा, इस दौरान 3.42 मिलियन समोसे और 2.9 मिलियन अदरक चाय का ऑर्डर दिया गया।

कौन-सा केक बना नंबर-1? इस सर्वे में व्हाइट चॉकलेट केक सबसे पसंदीदा केक बना। अभी तक व्हाइट चॉकलेट केक 69 लाख ऑर्डर के साथ नंबर वन पर रहा, जिसके बाद चॉकलेट केक (54 लाख) और गुलाब जामुन (45 लाख) दूसरे और तीसरे स्थान रहे।