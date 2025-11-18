Agra Famous Tea: चाय की चुस्की का चस्का... कई स्वाद पर खास है ये वाली!

जागरण टीम, आगरा। हंस पड़ी शाम की उदास फिजा, इस तरह चाय की प्याली हंसी। समय बदला, आदमी बदला और उसके साथ चाय ने भी कई रंग बदले। अकेलापन, खुशियां या दोस्तों के साथ गरमागरम बहस या गपशप चाय हमेशा साथ रही। हां समय के साथ कप, कुल्हड़ के आकार के साथ उन्हें पकड़ने वाले लोग और मुद्दे जरूर बदलते रहते हैं। शहर में दिल्ली गेट, बेलनगंज में बाबा की पीतल की केतली वाली चाय, बसई चौकी के सामने फौजदार की कढाव वाली चाय एवं सिकंदरा चौराहे पर छेनू की चाय, सभी की अपनी अलग ही पहचान है।

चूल्हे पर चढ़े बर्तन मे खौलती चाय को एक मग में भरने के बाद तल्लीनता से छलनी से दूसरे बर्तन में छानने के दौरान उठती भाप सामने बैठने लोगों को बेकरार कर जाती है। इसी के साथ कई आवाज एक साथ लग जाती हैं, भइया जरा जल्दी कीजिए। और हां ब्रेड-मक्खन भी दे दीजिए। चार पीढी से दिल्ली गेट पर चाय बेच रहे गोपाल के लिए यह अावाज नई नहीं हैं, लेकिन वह पूरी तल्लीनता से अपना काम करने के बाद उसे कुल्हड़ में भरकर पेश करते हैं।

120 वर्ष पुरानी है राजकुमार की चाय की दुकान दिल्ली गेट पर राजकुमार की चाय की दुकान 120 वर्ष से अधिक पुरानी है। चाय की दुकान खोलने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। गोपाल बताते हैं कि चाय की दुकान उनके बाबा की मां कलावती ने खोली थी। कलावती ने करीब 40 वर्ष तक दुकान को चलाया, जिसके बाद इसे उनके बेटे रामजीलाल ने संभाल लिया। तब लोग चाय के बदले रुपये देकर नहीं जाते थे। वह अपने साथ लाए पीतल के बर्तन देकर जाते थे। बाबा रामजीलाल के समय तक चाय की जगह ग्राहकों द्वारा बर्तन देकर जाने का सिलसिला चला।

चाय के क ई स्वाद, लेकिन खास है अदरख वाली

रामजीलाल के चार बेटे हैं। करीब पांच दशक पहले रामजीलाल के बड़े बेटे राजकुमार ने पिता के साथ चाय की दुकान पर बैठना शुरू किया। उन्होंने चाय के बदले मुद्रा लेना शुरू किया। पुरानी दुकान पर सभी चारों भाइयों ने दिन बांट रखे हैं, वह अपनी बारी पर पर बैठते हैं।