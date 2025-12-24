इस साल 2025 में लोगों ने Google पर सबसे ज्यादा क्या Search किया?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। साल 2025 अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है और इस साल दुनिया भर के लोग गूगल पर क्या-क्या तलाशते रहे, इसका एक दिलचस्प खुलासा हुआ है। गूगल के 'Year in Search 2025' रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में एआई से जुड़े ट्रेंड्स ने धूम मचाई, जहां गूगल जेमिनी दूसरा सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग सर्च बना, जबकि 14 साल के क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी सबसे ज्यादा सर्च की गई हस्ती के रूप में उभरे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके अलावा, महाकुंभ मेला साल का सबसे बड़ा न्यूज इवेंट रहा, जो ट्रैवल डेस्टिनेशंस में भी टॉप पर दिखा। ये ट्रेंड्स बताते हैं कि इस साल टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स और सांस्कृतिक आयोजनों ने लोगों की जिज्ञासा को सबसे ज्यादा जगाया है।

Gemini को सबसे ज्यादा किया गया सर्च इस साल गूगल सर्च लिस्ट में Gemini ट्रेंड सबसे ऊपर रहा है। उसके बाद Ghibli ट्रेंड, 3D Model ट्रेंड और Gemini Saree ट्रेंड भी खूब सर्च हुए। इसके अलावा IPL 2025 ने फिर साबित किया कि क्रिकेट भारत का सबसे बड़ा जुनून है। रोमांचक मैचों, नए रिकॉर्ड्स और स्टार प्लेयर्स की बदौलत यह टॉप पर कायम रहा।