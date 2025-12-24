Language
    इस साल 2025 में लोगों ने Google पर सबसे ज्यादा क्या Search किया?

    By Chandan Kumar Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 03:56 PM (IST)

    महाकुंभ मेला साल का सबसे बड़ा न्यूज इवेंट रहा, जो ट्रैवल डेस्टिनेशंस में भी टॉप पर दिखा। (जागरण)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। साल 2025 अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है और इस साल दुनिया भर के लोग गूगल पर क्या-क्या तलाशते रहे, इसका एक दिलचस्प खुलासा हुआ है। गूगल के 'Year in Search 2025' रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में एआई से जुड़े ट्रेंड्स ने धूम मचाई, जहां गूगल जेमिनी दूसरा सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग सर्च बना, जबकि 14 साल के क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी सबसे ज्यादा सर्च की गई हस्ती के रूप में उभरे।

    इसके अलावा, महाकुंभ मेला साल का सबसे बड़ा न्यूज इवेंट रहा, जो ट्रैवल डेस्टिनेशंस में भी टॉप पर दिखा। ये ट्रेंड्स बताते हैं कि इस साल टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स और सांस्कृतिक आयोजनों ने लोगों की जिज्ञासा को सबसे ज्यादा जगाया है।

    Gemini को सबसे ज्यादा किया गया सर्च

    इस साल गूगल सर्च लिस्ट में Gemini ट्रेंड सबसे ऊपर रहा है। उसके बाद Ghibli ट्रेंड, 3D Model ट्रेंड और Gemini Saree ट्रेंड भी खूब सर्च हुए। इसके अलावा IPL 2025 ने फिर साबित किया कि क्रिकेट भारत का सबसे बड़ा जुनून है। रोमांचक मैचों, नए रिकॉर्ड्स और स्टार प्लेयर्स की बदौलत यह टॉप पर कायम रहा।

    2025 में सबसे ज्यादा सर्च और ट्रेंड कर रही थी ये टॉपिक

    • जेमिनी
    • भारत इंग्लैंड क्रिकेट
    • चार्ली कर्क
    • क्लब वर्ल्ड कप
    • भारत ऑस्ट्रलिया क्रिकेट

    महाकुंभ मेला ट्रैवल और न्यूज कैटेगरी में रहा टॉप

    प्रयागराज में हुआ महाकुंभ मेला साल का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन रहा है। यह ट्रैवल और न्यूज कैटेगरी में भी टॉप पर दिखा है। लाखों श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई है। इसके बाद एशिया कप, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, प्रो कबड्डी लीग और महिला वर्ल्ड कप जैसे स्पोर्ट्स इवेंट्स ने लिस्ट में जगह बनाई है।

    'What is' कैटगरी में सबसे ज्यादा गूगल सर्च

    फिल्म सैयारा भी खूब हुआ सर्च

    बॉलीवुड फिल्म 'सैयारा' और वेटरन एक्टर धर्मेंद्र को इंटरनेट यूजर्स ने खूब सर्च किया। सैयारा फिल्म के गाने और इसकी कहानी लोगों के सिर चढ़कर बोल रही थी।

    फिल्म की कटैगरी में भारत में सबसे ज्यादा कौन सी फिल्म सर्च हुई?

    • सैयारा
    • कंतारा
    • कूली
    • वॉर 2
    • सनम तेरी कसम

