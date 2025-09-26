Language
    व्रत खोलने के लिए क्या चीजें होती हैं सबसे अच्छी, जानें किन चीजों से बचकर रहना है जरूरी

    By Digital Desk Edited By: Harshita Saxena
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 08:15 PM (IST)

    व्रत करने से तन और मन दोनों ही सेहतमंद होते हैं इसके बारे में लोग जानते ही होंगे लेकिन व्रत खोलने के तुरंत बाद क्या खाना फायदा पहुंचा सकता है और क्या चीजें सेहत को नुकसान दे सकती हैं उसकी जानकारी भी उतनी ही जरूरी है। आइए जानते हैं व्रत के दौरान रखें किन बातों का ध्यान।

    व्रत खोलने के बाद क्या खाएं और किन चीजों से बचें? (Picture Credit- Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। व्रत चाहे धार्मिक कारणों से रखा गया हो, सेहत के लिहाज से या फिर किसी अन्य कारण से इसे खोलने के तुरंत बाद आप सबसे पहली चीज क्या खाते हैं वह मायने रखता है। उपवास के तुरंत बाद हैवी फूड लेने लेने की मनाही होती है तो फिर व्रत के बाद क्या चीजें खाना सही है और किनसे बचने की जरूरत है हम जानेंगे इस आर्टिकल में।

    व्रत खोलने के तुरंत बाद का ऐसा हो खाना

    • शरीर को हाइड्रेट करे
    • पचने में आसान हो
    • फैट्स की मात्रा कम हो
    • फाइबर कम हो

    ये लेना है सही

    • एनर्जी के लिए: व्रत खोलने के तुरंत बाद चाय या कॉफी की जगह ताजे नारियल का पानी, नींबू का पानी ले सकते हैं। इससे आपको एकदम से एनर्जी महसूस होगी।
    • उबली सब्जियां: ऐसा करने से सब्जियों के पोषक तत्व और नमी उसी तरह बरकरार रहेंगे। कद्दू या जुकिनी जैसी सब्जियां ले सकते हैं, यह आपके डायजेस्टिव सिस्टम के लिए हल्की होंगी। इसके अलावा आलू और गाजर जैसी सब्जियां भी व्रत के बाद एनर्जी देने का काम करती हैं।
    • केला: इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है, जोकि हाइड्रेशन और पाचन दोनों को दुरुस्त रखता है। कच्चे केले की जगह पके केले लें, इसे पचाने में आसानी होगी।
    • स्मूदी: आप एक या दो फलों को मिक्स करके स्मूदी बना सकते हैं। इसके लिए लो फैट वाला दूध या आमंड मिल्क का इस्तेमाल करें, पचाना आसान होगा।
    • हल्का-फुलका खाएं: आप लौकी की सब्जी के साथ राजगीरे की रोटी, खिचड़ी जैसी चीजें ले सकते हैं। इसके साथ लो फैट दही का रायता या छाछ भी ले सकते हैं।
    • पानी: व्रत के दौरान और उसके बाद डिहाइड्रेशन होना आम बात होती है, ऐसे में व्रत के दौरान या उसके बाद भी पर्याप्त पानी पीना न भूलें।

    व्रत के बाद ये चीजें दे सकती हैं नुकसान

    • केक, कैंडी, सोडा जैसी एडेड शुगर वाली चीजें
    • तले-भुने, ज्यादा फैट वाले फूड आयटम जैसा समोसा-कचौरी, आइसक्रीम
    • ज्यादा फाइबर वाली सब्जियां या अनाज जैसे गोभी, दालें, बीन्स, किनुआ।
    • मसालेदार चीजें।

