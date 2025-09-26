व्रत खोलने के लिए क्या चीजें होती हैं सबसे अच्छी, जानें किन चीजों से बचकर रहना है जरूरी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। व्रत चाहे धार्मिक कारणों से रखा गया हो, सेहत के लिहाज से या फिर किसी अन्य कारण से इसे खोलने के तुरंत बाद आप सबसे पहली चीज क्या खाते हैं वह मायने रखता है। उपवास के तुरंत बाद हैवी फूड लेने लेने की मनाही होती है तो फिर व्रत के बाद क्या चीजें खाना सही है और किनसे बचने की जरूरत है हम जानेंगे इस आर्टिकल में।