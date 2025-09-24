Navratri 2025: तन-मन दोनों के लिए फायदेमंद है उपवास, बस ध्यान में रखने होंगे ये जरूरी नियम

सीमा झा, नई दिल्ली। वर्षा ऋतु और शरद ऋतु के बीच के इस अवधि को संधि काल कहते हैं। यह शुद्धि काल भी है और इसी समय नवरात्र पर्व मनाया जाता है। इस समय ज्यादातर लोग डिटॉक्स यानी तन ही नहीं मन के शुद्धिकरण के लिए व्रत रखते हैं।

आयुर्वेद में उपवास को अग्नि (पाचन अग्नि) और अमा (विषाक्त पदार्थों) के बीच एक स्वस्थ संतुलन विकसित करने के सिद्धांत से जोड़ा जाता है, पर इसके लिए कुछ नियम व तरीके निर्धारित किए गए हैं। ध्यान रहे उपवास का अर्थ शरीर को देर तक भूखा रखना या कष्ट देना नहीं है। शरीर की प्रकृति (वात, पित्त या कफ), स्वास्थ्य स्थिति के साथ ऋतु के अनुसार आहार-विहार का ध्यान रखा जाए तो उपवास अधिक फलदायी माना जाता है।