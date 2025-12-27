Language
    भारत के कोने-कोने में छिपे हैं बिरयानी के अनोखे स्वाद, कौन-सा फ्लेवर है आपका पसंदीदा?

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 02:57 PM (IST)

    बिरयानी भारत में सबसे पसंदीदा व्यंजनों में से एक है। इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साल 2025 में एक फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म प ...और पढ़ें

    Hero Image

    भारत की हर गली में बिरयानी का है अलग 'अंदाज' (Image Source: AI-Generated) 

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अगर भारत में खाने की बात हो और 'बिरयानी' का नाम न आए, तो बात अधूरी लगती है। बिरयानी सिर्फ चावल और मसालों का मेल नहीं है, बल्कि यह हम भारतीयों के लिए एक 'इमोशन' है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के हर हिस्से में बिरयानी का स्वाद, रंग और बनाने का तरीका बदल जाता है? आइए, आज आपको भारत के अलग-अलग कोनों की सैर कराते हैं और जानते हैं उन खास जायकों के बारे में, जिनका स्वाद जुबान से चाहकर भी नहीं उतरता है।

    biryani india

    (Image Source: AI-Generated) 

    हैदराबादी बिरयानी

    जब भी बिरयानी की बात होती है, सबसे पहले 'हैदराबादी बिरयानी' का ही नाम आता है। इसे "कच्ची यखनी" के तरीके से बनाया जाता है, यानी इसमें कच्चे मीट और चावल को मसालों के साथ एक ही बर्तन में दम पर पकाया जाता है। अगर आपको तीखा और चटपटा खाना पसंद है, तो केसर और खड़े मसालों की खुशबू वाली यह बिरयानी आपकी फेवरेट बन जाएगी।

    लखनवी बिरयानी

    नवाबों के शहर लखनऊ की बिरयानी का अंदाज बिलकुल शाही है। इसे 'पक्की यखनी' कहते हैं, क्योंकि इसमें चावल और मीट को पहले अलग-अलग पकाया जाता है और बाद में एक साथ दम दिया जाता है। इसका स्वाद हैदराबादी बिरयानी जैसा तीखा नहीं होता, बल्कि बहुत ही खुशबूदार और हल्का होता है। इसका हर एक दाना नज़ाकत और स्वाद से भरा होता है।

    कोलकाता बिरयानी

    कोलकाता की बिरयानी को लेकर हमेशा एक बहस छिड़ी रहती है-"बिरयानी में आलू होना चाहिए या नहीं?" लेकिन एक सच्चे कोलकाता बिरयानी लवर के लिए, आलू ही इसकी जान है। यह लखनवी स्टाइल से प्रभावित है, लेकिन इसमें उबले हुए आलू और अंडे का इस्तेमाल इसे अनोखा बनाता है। इसका स्वाद हल्का मीठा और बहुत ही सौम्य होता है।

    मालाबार बिरयानी

    अगर हम दक्षिण भारत की ओर चलें, तो केरल की 'मालाबार बिरयानी' का कोई मुकाबला नहीं। इसमें बासमती चावल का नहीं, बल्कि छोटे दाने वाले 'जीराकासाला' चावल का इस्तेमाल होता है। इसमें ढेर सारा घी, काजू, किशमिश और फ्राइड प्याज का तड़का लगता है। इसका स्वाद बाकी बिरयानियों से बिलकुल हटकर और लाजवाब होता है।

    biryani

    (Image Source: AI-Generated)

    हर शहर का अपना अंदाज

    भारत के नक्शे पर नजर डालें तो हर क्षेत्र की बिरयानी का अपना अलग अंदाज है। तीखेपन के आधार पर इन्हें अलग-अलग श्रेणियों में बांटा जा सकता है:

    • बहुत तीखी: अगर आप तेज मसाले पसंद करते हैं, तो मेमोनी बिरयानी (सिंध-गुजरात क्षेत्र) और कोलकाता (बंगाली) बिरयानी (कुछ वेरियंट्स) आपके लिए हैं।
    • मध्यम तीखी: कम तीखे स्वाद के लिए मुरादाबादी बिरयानी, गोअन फिश बिरयानी और ताहिरी प्रसिद्ध हैं।
    • शाकाहारी: जो लोग मांस नहीं खाते, उनके लिए ताहिरी एक बेहतरीन वेजिटेरियन ऑप्शन है।

    देश भर में बिरयानी के अनोखे रूप

    कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, बिरयानी के कई रूप मिलते हैं। उत्तर और पश्चिम भारत में अवधी (लखनवी) बिरयानी, पिलाफ बिरयानी, सिंधी बिरयानी (पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र), भुना गोश्त बिरयानी और बॉम्बे बिरयानी काफी लोकप्रिय हैं।

    दक्षिण और पूर्वी भारत की बात करें तो यहां हैदराबादी (कच्ची और कल्याणी) बिरयानी, अंबुर/आरकोट बिरयानी, चेट्टीनाड बिरयानी, मालाबार/थलस्सीरी बिरयानी, भटकली, बेयरी, कोझी, रावथर और कामपुरी बिरयानी का स्वाद लोगों की जुबां पर देखने को मिलता है।

