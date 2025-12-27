भारत के कोने-कोने में छिपे हैं बिरयानी के अनोखे स्वाद, कौन-सा फ्लेवर है आपका पसंदीदा?

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अगर भारत में खाने की बात हो और 'बिरयानी' का नाम न आए, तो बात अधूरी लगती है। बिरयानी सिर्फ चावल और मसालों का मेल नहीं है, बल्कि यह हम भारतीयों के लिए एक 'इमोशन' है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के हर हिस्से में बिरयानी का स्वाद, रंग और बनाने का तरीका बदल जाता है? आइए, आज आपको भारत के अलग-अलग कोनों की सैर कराते हैं और जानते हैं उन खास जायकों के बारे में, जिनका स्वाद जुबान से चाहकर भी नहीं उतरता है।

हैदराबादी बिरयानी जब भी बिरयानी की बात होती है, सबसे पहले 'हैदराबादी बिरयानी' का ही नाम आता है। इसे "कच्ची यखनी" के तरीके से बनाया जाता है, यानी इसमें कच्चे मीट और चावल को मसालों के साथ एक ही बर्तन में दम पर पकाया जाता है। अगर आपको तीखा और चटपटा खाना पसंद है, तो केसर और खड़े मसालों की खुशबू वाली यह बिरयानी आपकी फेवरेट बन जाएगी।

लखनवी बिरयानी नवाबों के शहर लखनऊ की बिरयानी का अंदाज बिलकुल शाही है। इसे 'पक्की यखनी' कहते हैं, क्योंकि इसमें चावल और मीट को पहले अलग-अलग पकाया जाता है और बाद में एक साथ दम दिया जाता है। इसका स्वाद हैदराबादी बिरयानी जैसा तीखा नहीं होता, बल्कि बहुत ही खुशबूदार और हल्का होता है। इसका हर एक दाना नज़ाकत और स्वाद से भरा होता है।

कोलकाता बिरयानी कोलकाता की बिरयानी को लेकर हमेशा एक बहस छिड़ी रहती है-"बिरयानी में आलू होना चाहिए या नहीं?" लेकिन एक सच्चे कोलकाता बिरयानी लवर के लिए, आलू ही इसकी जान है। यह लखनवी स्टाइल से प्रभावित है, लेकिन इसमें उबले हुए आलू और अंडे का इस्तेमाल इसे अनोखा बनाता है। इसका स्वाद हल्का मीठा और बहुत ही सौम्य होता है।

मालाबार बिरयानी अगर हम दक्षिण भारत की ओर चलें, तो केरल की 'मालाबार बिरयानी' का कोई मुकाबला नहीं। इसमें बासमती चावल का नहीं, बल्कि छोटे दाने वाले 'जीराकासाला' चावल का इस्तेमाल होता है। इसमें ढेर सारा घी, काजू, किशमिश और फ्राइड प्याज का तड़का लगता है। इसका स्वाद बाकी बिरयानियों से बिलकुल हटकर और लाजवाब होता है।