अपने खाने के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं भारत के 5 शहर, स्वाद ऐसा जिसे कभी नहीं भुला पाएंगे आप

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो कहीं घूमने का प्लान सिर्फ वहां के 'खाने' के बारे में सोचकर बनाते हैं? अगर हां, तो भारत आपके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहां इतिहास सिर्फ महलों में नहीं, बल्कि कड़ाही और तवे पर भी पकता है।

चाहे वो गली के नुक्कड़ पर मिलने वाली मसालेदार चाट हो या शाही दस्तरखान पर सजी बिरयानी, भारत के हर शहर की अपनी एक अलग खुशबू है जो सीधे दिल में उतर जाती है। तो अपनी डाइट को थोड़ा साइड में रखिए और तैयार हो जाइए भारत के उन 5 शहरों के सफर पर, जहां का स्वाद आपकी जुबां से कभी नहीं उतरेगा।

दिल्ली (Image Source: AI-Generated) दिल्ली वालों के लिए खाना सिर्फ जरूरत नहीं, बल्कि एक इमोशन है। पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में मिलने वाला पराठे वाली गली का खाना हो या फिर चांदनी चौक की चाट, यहां का स्वाद बेमिसाल है। अगर आपने यहां के 'छोले-भटूरे' और बटर चिकन नहीं खाया, तो समझो आपकी दिल्ली ट्रिप अधूरी है। यहां का स्ट्रीट फूड दुनिया भर में मशहूर है।

लखनऊ (Image Source: AI-Generated) अगर आप नॉनवेज खाने के शौकीन हैं, तो लखनऊ आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यह शहर अपने 'अवधी' खान-पान के लिए जाना जाता है। यहां के 'टुंडे कबाब' इतने मुलायम होते हैं कि मुंह में रखते ही घुल जाते हैं। लखनऊ की बिरयानी और नहारी-कुल्चा का स्वाद आपको बार-बार यहां खींच लाएगा। सच कहें, तो यहां की फिजाओं में ही मसालों की खुशबू है।

हैदराबाद (Image Source: AI-Generated) पूरी दुनिया में अगर 'बिरयानी' का नाम लिया जाए, तो सबसे पहले जुबां पर हैदराबाद का नाम आता है। यहां की बिरयानी को बनाने का तरीका इतना खास है कि चावल के हर दाने में स्वाद होता है। इसके अलावा, रमजान के समय मिलने वाला हलीम भी यहां की खास पहचान है। यहां का खाना थोड़ा तीखा और मसालों से भरपूर होता है।

मुंबई (Image Source: AI-Generated) मुंबई की रफ्तार तेज है और यहां का खाना भी वैसा ही है- झटपट और टेस्टी। मुंबई की पहचान 'वड़ा पाव' है, जिसे गरीब से लेकर अमीर तक सब चाव से खाते हैं। इसके अलावा, जुहू चौपाटी की पाव भाजी और भेलपुरी का आनंद लेते हुए समंदर की लहरों को देखना एक अलग ही अनुभव है। यकीन मानिए, यहां आपको हर बजट का बेहतरीन खाना मिल जाएगा।

कोलकाता (Image Source: AI-Generated) कोलकाता का नाम सुनते ही दिमाग में 'रसगुल्ला' और 'मिष्टी दोई' आता है, लेकिन यहां का स्ट्रीट फूड भी कम नहीं है। यहां के 'काठी रोल्स' और 'पुचका' (जिसे उत्तर भारत में गोलगप्पा कहते हैं) का स्वाद बहुत अनोखा होता है। यहां खाने में सरसों के तेल और मछलियों का खास इस्तेमाल होता है, जो इसे बाकी भारत से अलग बनाता है।