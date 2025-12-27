तमन्ना भाटिया की फिटनेस का क्या है राज? ट्रेनर ने रेटिंग देकर बताया प्रोटीन का कौन-सा सोर्स है बेस्ट

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी प्रोटीन के लिए 'दाल' और 'सत्तू' पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं या आपको लगता है कि पीनट बटर खाने से मसल्स बन जाएंगी? अगर हां, तो आपको अपनी डाइट के बारे में दोबारा सोचने की जरूरत है।

बॉलीवुड एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया की शानदार फिटनेस के पीछे जिनका दिमाग है, उन ट्रेनर सिद्धार्थ सिंह ने इन देसी नुस्खों की असलियत बता दी है। अक्सर हम सोचते हैं कि सेलिब्रेटीज सिर्फ जिम में पसीना बहाते हैं, लेकिन असली खेल उनकी 'रसोई' में होता है। सिद्धार्थ ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज की एक रेटिंग लिस्ट जारी की है, जिसके नतीजे आपको हैरान कर देंगे।

View this post on Instagram A post shared by Siddhartha Singh (@officialsiddharthasingh) प्रोटीन के मामले में किसमें है कितना दम? इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए एक वीडियो में, सिद्धार्थ सिंह ने आम प्रोटीन सोर्सेज को उनकी गुणवत्ता और शरीर के लिए फायदे के आधार पर 1 से 10 के बीच नंबर दिए। ये नतीजे उन लोगों को चौंका सकते हैं जो पीनट बटर या सत्तू पर बहुत भरोसा करते हैं। यहां देखिए उन्होंने किसे कितनी रैंकिंग दी है: ग्रीक योगर्ट: 10/10

व्हे प्रोटीन: 9/10

दाल: 3/10

सत्तू: 1/10

पीनट बटर: 1/10

'ग्रीक योगर्ट' बना नंबर वन कई लोग प्रोटीन पाउडर को सबसे अच्छा मानते हैं, वहीं सिद्धार्थ ने ग्रीक योगर्ट को पूरे 10 में से 10 नंबर दिए। उनका कहना है कि यह प्रोटीन से भरपूर है, आसानी से मिल जाता है और इसे मीठे या नमकीन किसी भी तरह के भोजन में शामिल किया जा सकता है। उन्होंने इसे शरीर के लिए पचाने में भी आसान बताया।

पीनट बटर और व्हे प्रोटीन सिद्धार्थ ने पीनट बटर को लेकर भी एक बड़ा भ्रम तोड़ा। उन्होंने इसे प्रोटीन स्रोत के रूप में 10 में से सिर्फ 1 नंबर दिया। उनके अनुसार, पीनट बटर में 'हेल्दी फैट' तो बहुत होता है, लेकिन इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है।

वहीं, एथलीट्स के पसंदीदा 'व्हे प्रोटीन' को उन्होंने 9 नंबर दिए। उन्होंने इसका एक नंबर इसलिए काटा क्योंकि उनका मानना है कि हमें "अपना प्रोटीन पहले खाने से लेना चाहिए।" उनके मुताबिक, व्हे प्रोटीन शानदार है, लेकिन इसे भोजन की जगह नहीं लेनी चाहिए, बल्कि इसे सप्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए।