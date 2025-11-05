रोटी या चावल, रात के खाने के लिए क्या है ज्यादा बेहतर; अभी दूर कर लें कन्फ्यूजन

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। रोटी और चावल भारतीय खानपान का अहम हिस्सा है, जिसके बिना कई लोगों का खाना अधूरा रहता है। यह शरीर को जरूरी कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी और महत्वपूर्ण पोषक तत्व देते हैं। ये दोनों ही सेहत के लिए फायदेमंद माने जाते हैं, लेकिन अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि डिनर के लिए दोनों में क्या ज्यादा बेहतर है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अगर आप भी उन लोगों में से हैं, जिसके मन में अक्सर यह सवाल रहता है, तो आज इस आर्टिकल में आपकी यही कन्फ्यूजन दूर करेंगे और आपको बताएंगे कि रात के खाने के लिए रोटी और चावल में से क्या ज्यादा बेहतर है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से-

क्यों जरूरी है रात का खाना? हम दिनभर में कई बार खाते हैं, लेकिन रात का खाना दिन का आखिरी मील होता है। इसे खाने से पाचन तंत्र और पूरी हेल्थ पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जल्दी पचने वाले फूड्स को रात में खाने से ब्लोटिंग, एसिडिटी और नींद से जुड़ी समस्या से बचा जा सकता है।

वहीं, इसके विपरीत हैवी मील लेने से पेट को उस समय ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जब उसे आराम करना चाहिए, जिससे पाचन खराब होता है और नींद में खलल पड़ता है। रोटी खाने के फायदे रोटी में भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जो लंबे समय तक आपके पेट को भरा रखता है। रात के समय इसे खाने से ब्लड शुगर लेवल को स्टेबल रखने में मदद मिलती है। रात के खाने के बाद की एनर्जी की जरूरतों को पूरा करना है, खासकर एक्टिव लोगों के लिए।

रोटी के कई फायदे हैं, लेकिन यह रात के समय डिनर का एक परफेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता है। खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें अपच की समस्या है या जो लोग खाने के तुरंत बाद सो जाते हैं। चावल खाने के फायदे चावल हल्का और पचने में आसान होता है। यह सेरोटोनिन के प्रोडक्शन को बढ़ावा देकर बेहतर नींद को बढ़ावा देता है। इसलिए जल्दी खाना खाने या शाम को आराम करने वालों के लिए यह सही है।

ध्यान देने योग्य बातें चावल जल्दी पच जाता है, जिससे जल्दी भूख लग सकती है। इसलिए लंबे समय तक पेट भरा रखने के लिए, चावल को दाल, सब्जी या लीन प्रोटीन के साथ खाना सबसे अच्छा होता है। चावल का ज्यादा सेवन, खासकर कैलोरी से भरपूर चीजों के साथ, समय के साथ वजन बढ़ा सकता है।

रोटी या चावल- रात के लिए क्या बेहतर भले ही रोटी और चावल में समान कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लेकिन फाइबर की मात्रा में अंतर के कारण रोटी हैवी और पचने में धीमी होती है, जबकि चावल हल्का और जल्दी पचने वाला होता है।