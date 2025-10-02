घर बैठे उठाएं मुंबई के पसंदीदा स्ट्रीट फूड फ्रेंकी का लुत्फ, बस ट्राई करें ये रेसिपी

वैसे तो फ्रेंकी अब देश के ज्यादातर हिस्सों में मिलती है लेकिन यह मुंबई का मशहूर स्ट्रीट फूड है। आप थोड़ी बहुत सामग्री से ही टेस्टी फ्रेंकी तैयार कर सकते हैं। यह खाने में भी स्वादिष्ट होती है और इसमें इस्तेमाल होने वाली चीजें भी काफी हेल्दी होती हैं। आइए जानते हैं इसकी रेसिपी।