    लौकी के छिलकों से बनाएं टेस्टी और हेल्दी चटनी, एक बार खाएंगे तो मांगते रह जाएंगे लोग

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 11:20 AM (IST)

    क्या आप भी लौकी को देखकर मुंह बनाते हैं और इसके छिलकों को बेकार समझकर फेंक देते हैं? अगर हां, तो अब ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि जिस छिलके को आप कूड़ा समझते हैं, उससे एक ऐसी जबरदस्त चटनी बन सकती है कि खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। यह चटनी न सिर्फ स्वादिष्ट होती है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। आइए, जानते हैं इसे बनाने की आसान विधि।

    लौकी के छिलकों से बनाएं टेस्टी और हेल्दी चटनी, एक बार खाएंगे तो मांगते रह जाएंगे लोग

    कितने लोगों के लिए : 2

    सामग्री :

    • लौकी के छिलके: 1 कप (अच्छे से धोकर छोटे टुकड़ों में कटे हुए)
    • हरी मिर्च: 2-3 (अपने स्वाद अनुसार)
    • अदरक: 1 इंच का टुकड़ा
    • लहसुन: 4-5 कलियां (अगर आप लहसुन नहीं खाते तो छोड़ दें)
    • जीरा: आधा छोटा चम्मच
    • हींग: चुटकी भर
    • नमक: स्वादानुसार
    • नींबू का रस: 1 चम्मच
    • धनिया पत्ती: 2-3 चम्मच (कटी हुई)
    • तेल: 1 चम्मच

    विधि :

    • सबसे पहले, एक पैन में तेल गरम करें। इसमें जीरा और हींग डालकर भूनें।
    • अब कटे हुए लौकी के छिलके, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन डालकर 3-4 मिनट तक भूनें, जब तक कि छिलके थोड़े नरम न हो जाएं।
    • गैस बंद कर दें और इस मिश्रण को ठंडा होने दें।
    • अब इस भुने हुए मिश्रण को मिक्सर जार में डालें।
    • इसमें नमक, नींबू का रस और कटी हुई धनिया पत्ती डालकर बारीक पीस लें।
    • आपकी स्वादिष्ट और पौष्टिक चटनी तैयार है। इसे रोटी, परांठा या दाल-चावल के साथ परोसें।
    (Image Source: AI-Generated)

