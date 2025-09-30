लौकी के छिलकों से बनाएं टेस्टी और हेल्दी चटनी, एक बार खाएंगे तो मांगते रह जाएंगे लोग

क्या आप भी लौकी को देखकर मुंह बनाते हैं और इसके छिलकों को बेकार समझकर फेंक देते हैं? अगर हां, तो अब ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि जिस छिलके को आप कूड़ा समझते हैं, उससे एक ऐसी जबरदस्त चटनी बन सकती है कि खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। यह चटनी न सिर्फ स्वादिष्ट होती है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। आइए, जानते हैं इसे बनाने की आसान विधि।

