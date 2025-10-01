डिनर में जरूर ट्राई करें ये 7 तरह के वेज कटलेट, सिर्फ स्वाद नहीं; पोषण के मामले में भी हैं सुपरहिट

Language
    अगर आप रात के खाने में कुछ हेल्दी टेस्टी और हल्का खाना चाहते हैं तो सब्जियों से बने कटलेट एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं। हल्के मसालों हर्ब्स और कम तेल में पकाए गए ये कटलेट डिनर के लिए परफेक्ट हैं और बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आते हैं। आइए जानें ऐसे 7 कटलेट्स के बारे में।

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। रात के खाने में कुछ हल्का, टेस्टी और हेल्दी खाने का मन हो तो सब्जियों से बने कटलेट एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकते हैं। कटलेट न सिर्फ फटाफट बनने वाली डिश हैं, बल्कि इन्हें मनपसंद सब्जियों से बनाकर पोषण का पावरहाउस भी बनाया जा सकता है।

    ये बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आते हैं, इसलिए डिनर के समय एक हेल्दी व टेस्टी चॉइस बन सकते हैं। खास बात यह है कि इन्हें कम तेल में शैलो फ्राई या एयर फ्रायर में बनाकर और भी हेल्दी बनाया जा सकता है। आइए, जानें कुछ ऐसे सब्जियों से भरपूर कटलेट के बारे में जो आपके डिनर को खास बना सकते हैं।

    आलू-मटर कटलेट: उबले हुए आलू और हरे मटर का यह क्लासिक कॉम्बिनेशन हर उम्र को पसंद आता है। इसमें हरा धनिया, अदरक-लहसुन पेस्ट, हरी मिर्च और मसाले मिलाकर क्रिस्पी कटलेट तैयार किए जाते हैं।

    चुकंदर कटलेट: आयरन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर चुकंदर जब आलू, प्याज और बेसन के साथ मिलाया जाता है, तो इसका रंग और स्वाद दोनों शानदार बनता है। यह डिनर में नया ट्विस्ट लाता है।

    गाजर-शिमला मिर्च कटलेट: विटामिन ए और सी से भरपूर ये कटलेट स्वाद और सेहत दोनों का ख्याल रखते हैं। गाजर की मिठास और शिमला मिर्च का हल्की तीखापन इसे खास बनाता है।

    ब्रॉकली-पनीर कटलेट: यह कटलेट हाई प्रोटीन और कैल्शियम का बेहतरीन स्रोत है। ब्रोकली को हल्का उबालकर पनीर, मसाले और ओट्स से मिक्स कर क्रंची कटलेट बनाए जा सकते हैं।

    पालक-स्विट कॉर्न कटलेट: आयरन और फाइबर से भरपूर पालक जब स्वीट कॉर्न के साथ आता है तो यह एक शानदार हेल्दी स्नैक या लाइट डिनर ऑप्शन बनता है। इसका सॉफ्ट क्रंची फ्लेवर खाने में इंट्रेस्ट को बढ़ाता है।

    लौकी-ओट्स कटलेट: लौकी वजन घटाने में सहायक है, जबकि ओट्स से इसमें अच्छी बाइंडिंग और फाइबर मिलता है। इसलिए यह कटलेट बेहद हल्का और डिटॉक्सिंग होता है, जो इसे डिनर के लिए परफेक्ट बनाता है।

    मिक्स वेज कटलेट: गाजर, बीन्स, मटर, फूलगोभी और आलू जैसी कई सब्जियों को मिलाकर बनाए गए मिक्स वेज कटलेट स्वाद और पोषण का परफेक्ट कॉम्बिनेशन होते हैं। इन्हें धनिया पुदीना की तीखी चटपटी हरी चटनी के साथ सर्व करें और अपने डिनर को बनाए खास।

    इन सभी कटलेट्स को दही, पुदीने की चटनी या हर्ब डिप के साथ सर्व करें और अपने डिनर को बनाएं हेल्दी और टेस्टी।

