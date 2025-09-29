Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रात की बची सब्जी का ब्रेकफास्ट में ऐसे करें इस्तेमाल, स्वाद ऐसा कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे सब

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 10:53 AM (IST)

    क्या आपके घर में भी रात को अक्सर सब्जी बच जाती है? अगर हां तो उसे फेंकने की गलती कभी न करें। इस आर्टिकल में हम आपको ऐसे 3 आसान तरीके बता रहे हैं जिनसे आप बची हुई सब्जी को एक बिलकुल नए स्वादिष्ट और पौष्टिक नाश्ते में बदल सकते हैं। यकीन मानिए इनका टेस्ट ऐसा होगा कि घरवाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे।

    prefferd source google
    Hero Image
    नाश्ते का मजा दोगुना कर देगी रात की बची सब्जी (Image Source: AI-Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपने कभी सोचा है कि रात के खाने में बची हुई सब्जी, जिसे हम अक्सर बेकार समझकर फ्रिज में रख देते हैं, अगले दिन का सबसे स्वादिष्ट नाश्ता बन सकती है? जी हां, बिल्कुल! अगली बार जब आपकी गोभी, आलू या कोई भी सब्जी बच जाए, तो उसे फेंकने की गलती कभी न करें।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हम आपको ऐसे 3 आसान तरीके (Breakfast from Leftovers) बता रहे हैं, जिनसे आप बची हुई सब्जी को एकदम नया लुक दे सकते हैं। सबसे खास बात है कि इस नाश्ते को खाकर घरवाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे और कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि यह रात की बची हुई सब्जी से बना है।

    बची हुई सब्जी का पराठा

    बचे हुए खाने को इस्तेमाल करने का यह सबसे आसान और पॉपुलर तरीका है। सब्जी (जैसे आलू, गोभी, या मिक्स वेज) को अच्छी तरह मैश कर लें। अब इसे आटा गूंधते समय मिला लें। आप चाहें तो थोड़ा प्याज, धनिया और मसाले भी डाल सकते हैं। इस आटे से बने पराठे न सिर्फ स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि पोषण से भी भरपूर होते हैं। इसे दही, चटनी, या अचार के साथ परोसें।

    वेजिटेबल टोस्ट

    अगर आपके पास समय कम है, तो यह तरीका आपके लिए है। बची हुई सब्जी को थोड़ा सा मैश करें और उसमें थोड़ा मोजेरेला चीज या पनीर मिला लें। अब इस मिश्रण को ब्रेड स्लाइस पर फैलाएं। ऊपर से थोड़ा चाट मसाला और चिली फ्लेक्स डालें। इसे टोस्टर या तवे पर तब तक सेकें जब तक कि ब्रेड कुरकुरी न हो जाए और चीज पिघल न जाए। खास बात है कि बच्चों को यह बहुत पसंद आता है।

    स्पाइसी कटलेट या टिक्की

    यह तरीका थोड़ा क्रिएटिव है, लेकिन नतीजा कमाल का है। बची हुई सब्जी को अच्छे से मैश करें। इसमें थोड़ा उबला हुआ आलू (बाइंडिंग के लिए), ब्रेड क्रम्ब्स, और थोड़े मसाले मिलाएं। अब इस मिश्रण से कटलेट या टिक्की का आकार दें। इन्हें शैलौ फ्राई करें या एयर फ्रायर में बनाएं। इन करारे और मसालेदार कटलेट्स को टमाटर केचप या हरी चटनी के साथ परोसें। यकीन मानिए, यह नाश्ता सबको चौंका देगा।

    यह भी पढ़ें- इस फेस्टिव सीजन बिना शक्कर के लेना चाहते हैं मिठाइयों का मजा, तो ट्राई करें ये शुगर-फ्री डिशेज

    यह भी पढ़ें- इन सब्जियों में कभी न डालें जीरे का तड़का, सही स्वाद के लिए इन चीजों का करें इस्तेमाल