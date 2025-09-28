इन सब्जियों में कभी न डालें जीरे का तड़का, सही स्वाद के लिए इन चीजों का करें इस्तेमाल

कुछ खास सब्जियों में यह न केवल स्वाद को बिगाड़ता है, बल्कि उनकी पौष्टिकता और नेचुरल टेस्ट को भी दबा देता है। जानिए ऐसी ही कुछ सब्जियों के बारे में, जिनमें जीरे की जगह अन्य मसालों का तड़का ज्यादा बेहतर होता है।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। खाने में जीरे का तड़का ज्यादातर हर डिश में लगाया जाता है, जो स्वाद और डाइजेशन दोनों को बेहतर बनाता है। लेकिन हर सब्जी में जीरे का तड़का फायदेमंद नहीं होता।

करेला

करेले की कड़वाहट और औषधीय गुणों के साथ जीरा मेल नहीं खाता। इसमें हींग और सौंफ का तड़का लगाएं। इससे करेले का स्वाद बैलेंस में रहता है और यह पचने में भी आसान होता है।

बैंगन

बैंगन नर्म और तेल सोखने वाला होता है। इसमें सरसों दाना और लहसुन का तड़का अधिक बेहतर बैठता है। इससे इसका टेस्ट और सुगंध दोनों निखरते हैं।

पालक

हरी पत्तेदार सब्जियों में जीरे का तड़का कभी-कभी उनका ताजापन खत्म कर देता है। पालक में लहसुन और हींग का तड़का न केवल स्वाद को उभारता है बल्कि डाइजेशन में भी मदद करता है।

मूली

मूली की तासीर थोड़ी तेज होती है और उसमें जीरा इसका स्वाद दब सकता है। इसलिए इसमें अजवाइन या सौंफ का तड़का बेहतर होता है, जो स्वाद और सेहत दोनों को फायदा पहुंचाता है।

बथुआ

बथुआ एक देशी पत्तेदार सब्जी है जिसकी खुशबू मिट्टी जैसी होती है। इसमें हींग, लहसुन और थोड़ा सा मेथी दाना डालना इसके स्वाद को खास बनाता है।

परवल

परवल हल्के स्वाद की सब्जी है और जीरा इसका स्वाद कम कर देता है। इसमें कलौंजी या सरसों दाना का तड़का न केवल स्वाद बढ़ाता है, बल्कि एक अलग ही खुशबू देता है।

शिमला मिर्च और सेम

इन सब्जियों का कुरकुरापन और हल्का तीखापन जीरे से दब सकता है। इसमें तिल या सरसों का तड़का लगाएं, जिससे स्वाद और भी गहराता है।

पत्ता गोभी

पत्ता गोभी में जीरा, स्वाद के साथ खास मेल नहीं खाता। ऐसे में इसमें हींग, लहसुन और काली मिर्च का हल्का तड़का इसे अधिक स्वादिष्ट बनाता है।

हर मसाले की अपनी पहचान होती है। ऐसे ही जीरे का तड़का हर सब्जी के लिए सही नहीं होता। इसलिए जब सब्जियों के तासीर और स्वाद को समझकर सही तड़का लगाया जाता है, तो खाना न सिर्फ स्वादिष्ट बल्कि सेहतमंद भी बनता है।